به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دو نفر از اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و قزوین در اقدامی مشترک دو قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان 918 کیلوگرم حشیش، 32 کیلو و 700 گرم تریاک و 195 گرم سوخته تریاک کشف و ضبط کردند.

وی یادآورشد: در این اقدام دو قبضه سلاح کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری، دو دستگاه ترازوی دیجیتال، یک دستگاه دوربین شکاری، 50 فشنگ و دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: همچنین ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین گشت زنی در آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری ون مشکوک و در بازرسی از خودرو مقدار 30 کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف و ضبط شد.

سردار جعفری نسب بیان کرد: در این اقدام راننده و دو سرنشین خودرو دستگیر و اقدامات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.