به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فیبر نوری زیردریایی با مالکیت ایرانی و به طول 400 کیلومتری و با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری مردم در قالب تعاونی پیشگامان که در دریای عمان راه‌ اندازی شد، به طور نمادین در یزد رونمایی شد.

استاندار یزد در این مراسم با تاکید بر اینکه گروه تعاونی پیشگامان، الگوی خوبی برای سایر شرکت ‌های تعاونی است، اظهار داشت: پروژه فیبر دریایی گروه تعاونی پیشگامان به عنوان نخستین پروژه ملی با 50 میلیو ن دلار سرمایه‌ گذاری داخلی در دریای آزاد به صورت تعاونی اجرا شده است.

پروژه بندر خشک به زودی در یزد راه اندازی می شود

وی همچنین در مورد ایجاد بندر خشک، یکی دیگر از پروژه‌ های گروه تعاونی پیشگامان در استان یزد نیز گفت: اجرای این طرح در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد به تصویب رسیده است و موافقت‌ نامه و زیرساخت‌های مورد نیاز آن در استان یزد فراهم شده است.

فلاح ‌زاده با اشاره به اینکه گروه تعاونی پیشگامان باید اکنون طرح توجیه اقتصادی، فنی و اجرایی بندر خشک را ارائه کند، بیان داشت: مهمترین نقطه برای اجرای طرح بندرخشک با توجه به موقعیت ممتاز یزد در قلب ایران، استان یزد است که قادر خواهد بود محموله‌های باری را از بندرعباس به یزد منتقل کند و از این نقطه توزیع کند.

پیشگامان در حوزه تاسیس بانک مجازی تلاش کند

وی با اشاره به توانمندی‌های این گروه تعاونی در کشور و سطح بین ‌الملل گفت: از این گروه می‌خواهیم در حوزه تاسیس بانک مجازی و الکترونیک، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری های زیرساختی تلاش بیشتری داشته باشد.

مدیرعامل گروه پیشگامان کویر نیز در این مراسم اظهار داشت: پروژه فیبر نوری یکی از چهار پروژه اصلی گروه پیشگامان در سال 90 بود که در موعد مقرر و در سال تولید ملی کار و سرمایه ایرانی به بهره‌ برداری رسید.

محمدرضا رضایی نژاد افزود: پروژه مرکز امنیت داده‌ ها SOC، پروژه راه ‌اندازی بیمه تعاونی در کشور همچنین پروژه بومی بندرخشک است که دو پروژه نخست اجرایی شده و به زودی افتتاح می‌شود و پروژه سوم در دست اقدام است.

با جمع آوری پولهای خرد و سرگردان مردم به پروژه 50 میلیون دلاری دست یافتیم

وی افزود: این گروه مفتخر است که توانسته با جمع‌آوری پول‌ های خرد و سرگردان در بین مردم، پروژه‌ای همچون پروژه 50 میلیون دلاری فیبرنوری را انجام دهد.

رضایی‌ نژاد عنوان کرد: اگر قرار باشد تمام بنگاه‌های اقتصادی ثروت خود را در حوزه‌هایی همچون دلار وسکه و مسکن روانه کنند، کشور دچار مشکلاتی جدی شده و تولید و ارائه خدمات دچار مشکل می‌شود و خوشحالیم که به جای بازار کاذب در حوزه تولید و خدمات سرمایه‌گذاری کرده و موفق هم بوده‌ایم.

ایران اکنون حلقه طلایی جاده ابریشم مجازی است

رئیس هئیت مدیره گروه تعاونی پیشگامان با اشاره به اینکه کتب تاریخی از ایران به عنوان مهمترین بخش از جاده ابریشم یاد کرده‌اند، گفت: برخی گمان می‌کنند این واقعیت تاریخی منقضی شده است اما واقعیت این است امروز در یک نقطه سوق ‌الجیشی برای تبدیل شدن کشور به حلقه طلایی جاده ابریشیم مجازی قرار داریم.

وی افزود: همسایگی با 14 کشور و مرکزیت بخش مهمی از تحولات اقتصادی دنیا، می‌تواند ایران را نقطه اتصال ارتباط غرب و شرق در حوزه ارتباطات و فیبرنوری تبدیل کند و باید قدر این فرصت را دانست و از دیگران جلوتر عمل کرد.

رضایی‌ نژاد به تکمیل رینگ طلایی فیبر نوری اشاره کرد و گفت: فیبر زیردریایی عمان نخستین قدم ما بود و به زودی برای تکمیل این حلقه طلایی و رینگ ارتباطی جهانی برنامه‌های دیگری را نیز اجرا خواهیم کرد.