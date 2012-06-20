  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۵

پذیرش نهایی 300 مربی/

نتایج بورس دکتری 137 مربی امروز اعلام می‌شود

نتایج بورس دکتری 137 مربی امروز اعلام می‌شود

امروز نتایج بورس دکتری 137 مربی در مرحله نخست اعلام می شود و در نهایت 300 مربی از سوی شورای بورس وزارت علوم پذیرفته خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این 137 مربی مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی هستند که برای دریافت بورس دکتری وزارت علوم پذیرفته شدند.

این مربیان پس از پذیرش باید در مصاحبه دانشگاهها شرکت کنند و درصورت دریافت پذیرش و موافقت دانشگاه، از مهرماه 91 به ادامه تحصیل در این مقطع خواهند پرداخت.
 
همچنین نتایج مربیان دانشگاه آزاد و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که متقاضی دریافت بورس تحصیلی دکتری هستند به گفته حسن مسلمی نائینی - معاون بورس وزارت علوم به زودی از سوی وزارت علوم اعلام خواهد شد.
 
اعلام نتایج قبولی این مربیان در چند مرحله توسط شورای مرکز بورس وزارت علوم اعلام و حداقل نزدیک به 300 مربی پذیرفته خواهند شد.
کد مطلب 1629907

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