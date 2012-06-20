به گزارش خبرنگار مهر، این 137 مربی مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی هستند که برای دریافت بورس دکتری وزارت علوم پذیرفته شدند.

این مربیان پس از پذیرش باید در مصاحبه دانشگاهها شرکت کنند و درصورت دریافت پذیرش و موافقت دانشگاه، از مهرماه 91 به ادامه تحصیل در این مقطع خواهند پرداخت.

همچنین نتایج مربیان دانشگاه آزاد و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که متقاضی دریافت بورس تحصیلی دکتری هستند به گفته حسن مسلمی نائینی - معاون بورس وزارت علوم به زودی از سوی وزارت علوم اعلام خواهد شد.

اعلام نتایج قبولی این مربیان در چند مرحله توسط شورای مرکز بورس وزارت علوم اعلام و حداقل نزدیک به 300 مربی پذیرفته خواهند شد.