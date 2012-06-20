"کلید اسرار" قفل تلویزیون را می گشاید

علیرضا اسحاقی فیلمنامه‌نویس درباره تازه‌ترین کارهای خود به خبرنگار مهر گفت: نگارش سریالی را در دست دارم که به سبک و سیاق قصه‌های "کلید اسرار" نوشته می‌شود و موضوعات معنوی و مسائل اجتماعی را دستمایه قرار می‌دهد.

وی افزود: تاکنون نیمی از کار تمام شده و مشغول نگارش نیم دیگر آن هستم. همینطور فیلمنامه انیمیشنی به نام "عملیات شیطان" را نوشته‌ام که کاری نو و متفاوت در این عرصه است و تولید آن به زودی توسط دوستان آغاز می‌شود.

این بازیگر آثار دفاع مقدسی که نگارش مجموعه‌های تلویزیونی مختلف از جمله "بهترین تابستان من" (نخستین بازی علی صادقی) را در کارنامه دارد، پیش از این مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه اول سیما بود.