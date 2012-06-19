سردار کریم نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان و مدیران شهری باید به ارتقای کمیت و کیفیت مسائل فرهنگی در سطح جامعه توجه کنند، اظهار داشت: فضا‌های فرهنگی موجود در سطح شهر اصفهان باید توسعه یابد و افزایش تعداد این مجموعه‌ها در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار دارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مناسب و کارآمد باید در راستای ارتقای مباحث شهری انجام شود، اضافه کرد: اضافه شدن 27 مجموعه فرهنگی، تفریحی، ورزشی و کتابخانه در سطح نواحی 14‌گانه اصفهان از برنامه‌های مدیریت شهری در سال جاری به شمار می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: ارتقای مباحث فرهنگی از برنامه‌های اجرایی مدیریت شهری اصفهان است و در سال جاری 20 درصد از اعتبارات شهری به ایجاد مجموعه‌های فرهنگی در کلان‌شهر اصفهان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ساماندهی مسائل زیست محیطی یکی از اولویتهای برنامه پنج ساله اصفهان است، افزود: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی باید عاری از آلودگی‌های زیست محیطی شود و تضمین سلامت مردم در مقابل آلودگی‌های زیست محیطی باید در دستور کار مدیران و مستولان قرار بگیرد.

