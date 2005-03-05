وزارت نيرو تعرفه برق تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي را تغيير دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، ولي الله افخمي در مراسم افتتاح تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي عباس آباد با بيان اين مطلب گفت: اميدوارم با مساعدت وزارت نيرو تعرفه برق تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي تغيير يابد تا فشار بيش از اندازه اي كه هم اكنون بر صنعتگران براي هزينه هاي راهبري تصفيه خانه ها وارد مي شود، كم شود.

مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود: اين سازمان با تقبل هزينه هاي چند ده ميلياردي براي حفظ محيط زيست اقدام به راه اندازي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي مي كند و بطور رايگان انشعاب را به واحدهاي صنعتي واگذار مي كند.

وي تصريح كرد: علاوه بربازيابي آب و حفظ محيط زيست با ايجاد اين تصفيه خانه ها و عدم استفاده از سيستم چاه هاي فاضلاب جذبي در حفظ منابع آب اقدام بهينه صورت گيرد.

گفتني است: تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي عباس آباد با صرف هزينه اي بيش از 7 ميليارد و پانصد ميليون ريال با ظرفيت پالايش روزانه بيش از هزارمتر مكعب فاضلاب صنعتي را به روش UAFB و سيستم هوازي فاضلاب بيش از 370 كارخانه را درحال حاضرپالايش مي كند.