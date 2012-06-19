سید مهرداد حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در سال زراعی 91، استان سمنان در میزان بارندگی نسبت به سایر استان های کشور، رتبه نخست را کسب کرده است، افزود: این استان در سال زراعی جاری تاکنون، نسبت به مدت مشابه پارسال، 30 درصد افزایش بارندگی داشته است.

مهرداد حسینی افزود: طبق آخرین آمار، از ابتدای سال زراعی 91 تا صبح امروز سه شنبه، بیش از یک هزار و 434 میلیمتر بارش رحمت های الهی را در سراسر استان سمنان داشته ایم.

به گفته وی، میزان بارندگی در سال زراعی جاری در سمنان 177.9 میلی متر بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 93.4 میلیمتر و نسبت به میانگین بارش، 44.6 میلیمتر افزایش داشته است.

حسینی افزود: امسال در شاهرود 176.4 میلیمتر، دامغان 120.5 میلیمتر، گرمسار 144.5 میلیمتر، بیارجمند 194.6 میلیمتر، مهدیشهر 299.3 میلیمتر و در شهمیرزاد 321 میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش در 24 ساعت گذشته متعلق به سوداغلن با 16.6 میلیمتر بوده است، گفت: در 24 ساعت گذشته در سمنان 0.5 میلیمتر، شاهرود 3.4 میلیمتر، دامغان 5.8 میلیمتر، شهمیرزاد 2.5 و در مهدیشهر 0.3 میلیمتر نزول رحمت الهی را شاهد بوده ایم.

حسینی با اشاره به کاهش دمای هوا در چند روز اخیر و نوسانات جوی در استان سمنان، افزود: میزان بارندگی در بسطام 2 میلیمتر، مجن 5.5 میلیمتر، قلعه نو 2.7 میلیمتر، میامی 2.7 میلیمتر و در نردین نیز 11 میلیمتر اعلام شده است.

وی افزود: از امروز سه شنبه، روندکاهش نسبی دما بین چهار تا شش درجه سلسیوس پیش بینی شده است و بارش در ارتفاعات شمالی استان سمنان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان ساخت: این سامانه بارش زا از روز یکشنبه هفته جاری از مرزهای شمال و شمال غربی وارد کشور شد و بتدریج از روز گذشته دوشنبه تا اواخر هفته جاری استان سمنان را در بر خواهد گرفت.

حسینی عنوان کرد: بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی، این پدیده سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در پاره ای نقاط نیز به صورت بارش تگرگ می شود.

سید مهرداد حسینی در پایان نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن نقاط مستعد، رودخانه های فصلی و مسیل ها هشدار داد.