بیماری تب کریمه کنگو در دلیجان مشاهده نشده است

یاسر پور اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موردی از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در این شهرستاهن گزارش نشده است، افزود: مردم شهرستان دلیجان به دلیل هم مرز بودن این شهرستان با شهرهای اصفهان، قم و کاشان، باید با دقت بیشتری به نکات ایمنی و روش های پیشگیری و مراقبت و کنترل با این بیماری توجه کنند.

وی با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی تببدار حاد و خونریزی دهنده و از گروه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است افزود: اگرچه این بیماری مخصوص حیوانات است ولی در مواردی این بیماری در انسان نیز مشاهده می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی دلیجان عامل اصلی ابتلا و انتقال این بیماری از دام به انسان را از طریق کنه آلوده ذکر و عنوان کرد: کنه‌ها از طریق گزیدن حیوانات مختلف ازجمله گاو، گوسفند، بز، پرندگان و به‌خصوص شترمرغ و جوندگان آنها را مبتلا می‌سازند و غیر از کنه اغلب حشرات نیز با تغذیه از خون دام‌های مبتلا می‌توانند بیماری را به سایر حیوانات و یا انسان انتقال دهند.

وی، در ادامه خاطرنشان کرد: تماس مستقیم انسان با خون، ترشحات و بافت آلوده دامی و تماس با افراد بیمار و یا وسایل آلوده آنها، به‌ویژه در زمان بستری بیماران در بیمارستان‌ها، می‌تواند امکان ابتلای این بیماری به انسان را افزایش دهد.

پور اسماعیلی، افرادی که در صنعت دام از جمله دامپزشکان، دامپروران و کارکنان کشتارگاه در معرض این آلودگی هستند را در صف اول احتمال ابتلا به این بیماری قلمداد کرد و افزود: افرادی که در کشتارگاهها مشغول می باشند حتما باید از پیراهن آستین‌بلند، شلوار بلند، چکمه، دستکش ،عینک، ماسک و روپوش برای محافظت خود از ابتلا به این بیماری استفاده کنند.

وی برای کنترل و جلوگیری از شیوع این بیماری ازدامداران به ویژه دامداری های واقع در روستاها خواست درچندین نوبت دامداری ها را علیه کنه سم‌پاشی کنند و همچنین کشتارگاهها لاشه های کشتار را حداقل 24 ساعت در دمای صفر تا چهار درجه بالای صفر قرار داده و بعد به بازار عرضه کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی دلیجان در ادامه از همشهریان خواست از کشتارهای خانگی پرهیز و حتما گوشت مورد نیاز خود را از قصابی ها و فروشگاه های مجاز خریداری کرده و به برچسب درج شده بر روی لاشه ها که به عنوان شناسنامه لاشه تلقی می شود دقت کنند و گوشت خریداری شده را حداقل 24 تا 48 ساعت در یخچال و فریزر نگهداری کرده و بعد از آن مورد استفاده قرار دهند.

وی، همچنین از فعال شدن سردخانه های این شهرستان از اوایل تیر ماه خبر داد و اساسی‌ترین استراتژی در برابر این بیماری را آگاه کردن مردم نسبت به آن و راه‌های انتقالش دانست و گفت: کلاسهای آموزشی برای قصابان و روستاییان در این خصوص با همکاری فرمانداری در حال برگزاری است.