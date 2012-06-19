به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاری عضو تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد که به همراه تیم ملی کشورمان در رقابت های المپیک ساحلی چین حضور یافته بود توانست با شش گل زده در صدر جدول گلزنان این رقابت ها قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با پیروزی مقابل تیم های قطر، تایلند و ژاپن به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.

محمد مختاری در مقابل تیم ملی قطر پنج گل و در مقابل تیم تایلند یک گل به ثمر رساند.

مرحله یک چهارم نهایی امروز سه شنبه 30 خرداد با چهار دیدار پیگیری خواهد شد و دیدارهای نیمه نهایی نیز چهارشنبه 31 خرداد ماه پیگیری خواهد شد.

در حال حاضر در گروه اول تیم های فلسطین و چین اول و دوم، در گروه دوم عمان و سوریه اول و دوم، در گروه سوم تیم های لبنان و بحرین و در گروه چهارم تیم های ایران و ژاپن در جایگاههای اول و دوم قرار دارند.



تیم هیئت دوچرخه سواری تفت نماینده استان در لیگ کوهستان باشگاه های کشور



تیم هیئت دوچرخه سواری تفت به عنوان نماینده استان در لیگ کوهستان باشگاه های کشورکشور حضور خواهد یافت.



مرحله دوم مسابقات لیگ کوهستان باشگاهای کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در مواد کراس کانتری و دانهیل، از یکم تیر ماه به مدت 2 روز به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان مازندران و در شهرستان بهشهر برگزار که هیئت دوچرخه سواری شهرستان تفت در این رقابت ها شرکت میکند.

زمان پذیرش تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابتها، از ساعت 18 روز چهارشنبه 31 خرداد ماه در ( بهشهر- کیلومتر 10- انیستیتو تحقیقاتی دخانیان ایران) خواهد بود.

تیم هیئت دوچرخه سواری تفت در مرحله نخست این رقابت ها در بخش کراس کانتری رده سنی جوانان با کسب 141 امتیاز در رده سوم و در رده سنی بزرگسالان با 74 امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.



برگزاری مسابقه کشتی قهرمانی استان رده سنی جوانان



مسابقه کشتی جوانان قهرمانی استان در یزد برگزار خواهد شد.



مسابقات کشتی جوانان قهرمانی استان روز جمعه دوم تیرماه در سالن شهدای محمدیه یزد برگزار می شود.

این مسابقات در هشت وزن در رده ی سنی جوانان برگزار قهرمانان هر وزن جهت شرکت در مسابقات لیگ منطقه ای که 13 تیر ماه در یزد برگزار می شود انتخاب خواهند شد.