دولت مخالف استاني شدن انتخابات است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر ، محمد علي ابطحي با اشاره به اينكه نقطه پيوند اقصي نقاط كشور با دولت مركزي نمايندگان شهرها و بخشهاي كوچك و بزرگ هستند گفت : دولت پس از بررسي هاي لازم اعلام كرد مخالف استاني شدن انتخابات است چرا كه معتقد است در صورت استاني شدن انتخابات ارتباط مستمر دولت با نمايندگان شهرها و بخشهاي مختلف قطع خواهد شد .

وي از نمايندگان مجلس به عنوان سخنگويان با نشاط و فعال آحاد مختلف مردم در استانها و شهرهاي مختلف ياد كرد و گفت : دولت هيچگاه با قطع رابطه خود با قشرهاي مختلف مردم موافق نيست .

ابطحي تاكيد كرد : استاني شدن انتخابات كاهش جدي مشاركت مردم رادر پي خواهد داشت و اين كاهش مشاركت در شرايط حساس فعلي بسيار خطرناك است و آسيبهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت .

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهورافزود : برگزاري انتخابات در كليه شهرها و روستاها طبق روال گذشته به وحدت و انسجام كليه نيروهاي داخل نظام كمك خواهد كرد و گامي ارزشمند در راستاي تقويت امنيت ملي و اقتدار ملي است .

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