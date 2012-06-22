ابراز رضایت وزیر کشور از عملکرد استانداران در سفرهای استانی

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دور چهارم سفرهای استانی هئیت دولت گفت: این سفرها تاکنون به خوبی انجام شده و مصوبات زیادی برای پیشرفت و توسعه استانها از سوی هئیت دولت به تصویب رسیده است ضمن انکه هنوز دور چهارم سفرهای استانی دولت ادامه دارد.

وی درخصوص اینکه دور پنجم سفرهای استانی هئیت دولت چه زمانی آغاز خواهد شد افزود: باید دور چهارم به پایان برسد و هنوز زمان دقیق دور آینده سفرهای استانی معلوم نشده است، همچنین سفرهای دور جدید هئیت دولت از سوی رئیس جمهور اعلام می شود.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که عملکرد استانداران در سفرهای استانی هئیت دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: استانداران نقش محوری و کلیدی در سفرهای استانی هئیت دولت دارند و بار اصلی این سفرها بر دوش استانداران است و ما در وزارت کشور تا به امروز از عملکرد استانداران در اجرای سفرهای استانی هئیت دولت رضایت داریم.