به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی قبل از ظهر سه شنبه در این مراسم ایجاد شبکه ایمن و سریع حمل و نقل را مهمترین پیش نیاز تشویق مردم به سکونت شهرهای جدید دانست و اظهارکرد: تامین امکانات لازم برای تسهیل سکونت در شهرهای نظیر گلبهار که پروژه مسکن مهر در آنها اجرایی شده ضروری است.

وی مسکن مهر را پروژه ای انقلابی، انسانی و ملی دانست و افزود: احداث شهرهای جدید بهترین راه برای پوشش بهینه جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ و جلوگیری از حاشیه نشینی است و ایجاد شبکه حمل و نقل موجب تشویق مردم به سکونت در این شهرها می شود.

وی با بیان اینکه شهر جدید گلبهار در حال حاضر 40 هزار نفر جمعیت دارد، افزود: طبق برنامه قرار است جمعیت این شهر به 500 هزار نفر برسد.

وی افزود: بعد از اجرای این پروژه در مسیر مشهد ـ گلبهار عملیات اجرایی احداث این قطار از مشهد به سمت چناران نیز انجام خواهد شد.

برآورد هزینه 260 میلیارد تومانی برای احداث قطار شهری گلبهار

وی طول کلی این پروژه را حدود 40 کیلومتر اعلام کرد و گفت: 260 میلیارد تومان برای احداث این پروژه برآورد هزینه شده است.

نیکزاد افزود: اجرای قطعه نخست این طرح نیازمند دو میلیون مکعب عملیات خاکی،60 هزار متر مکعب بتن و چهار هزار تن آرماتوربندی است.

وی سرعت نهایی این قطار را160 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و گفت: ساخت 84 دستگاه پل و آبرو در کل مسیر این خط پیش بینی شده است.

احداث 25 هزار واحد آن مسکن مهر روستایی در خراسان رضوی

وزیر راه و شهرسازی از احداث 274 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی خبر داد و عنوان کرد: 114 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی طی سال جاری تکمیل می شود که 25 هزار واحد آن مسکن مهر روستایی است.

وی از اتمام این پروژه ها تا پایان دولت دهم خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود شهر جدید گلبهار به الگوی مناسبی از شهرهای جدید در کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم فاصله کوتاه گلبهار تا مشهد، آب و هوای مناسب و دارا بودن امکانات رفاهی را موجب پیشرفت و آبادانی این شهر دانست و افزود: شهر جدید گلبهار استعداد تبدیل شدن به شهرستان را در سال های آینده دارد.

محمود صلاحی وی با اشاره به اینکه احداث قطار شهری موجب تسهیل رفت و آمد مردم به مشهد و افزایش جمعیت ساکن در این منطقه می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود فاز یک پروژه تعریض بزرگراه مشهد- گلبهار نیز تا شهریور ماه امسال به بهره برداری برسد.