به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب دموکراتیک عربی لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد: منطقه جبل محسن چند ساعتی است که عرصه تاخت و تاز برخی مزدورانی که امنیت طرابلس را تهدید می کنند قرار گرفته است و ارتش با تمام قوا با آنها مقابله می کند.

در این بیانیه آمده است: هدف از مشکلات امنیتی در مناطق مختلف لبنان به ویژه در باب التبانه و جبل محسن در راستای بی ثباتی کشور است.

حزب دموکراتیک لبنان بیان کرد: ارتش نقش قوی در ثبات اوضاع و بازگشت آرامش به آن دارد و ساکنان باب التبانه و طرابلس باید به ارتش اجازه دهند که فتنه افکنان را سرکوب کند.

از سوی دیگر اینکه منابع آگاه از شنیدن شدن صدای بیست انفجار در داخل مزارع شبعای اشغالی که ناشی از رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

همچنین این منابع از احداث خاکریز و تحرک لودرهای رژیم صهیونیستی در روستای الغجر و منطقه الوزانی خبر دادند.