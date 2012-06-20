موافقت رهروان ولایت با تشکیل فراکسیون فراگیر اصولگرایان در مجلس

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص احتمال تشکیل فراکسیون فراگیر اصولگرایان در مجلس نهم اظهار داشت: در مجلس هشتم شورای اسلامی فراکسیون فراگیر اصولگرایان وجود داشت و در مجلس نهم هم همان فراکسیون به فعالیت خود ادامه می دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: با ادامه فعالیت فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون رهروان ولایت، انقلاب اسلامی و سایر فراکسیون های اصولگرای مجلس می توانند در زیر مجموعه این فراکسیون فراگیر فعالیت سیاسی داشته باشند.

وی در پایان گفت: فراکسیون رهروان ولایت فعلا نظر خاصی درباره ریاست فراکسیون فراگیر اصولگرایی ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر این اظهارات در حالی بیان شده که هفته گذشته بهروز نعمتی عضو هیئت موسس فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این فراکسیون از فراکسیون اصولگرایان منشعب نشده و کاملا مستقل است از همه نمایندگان مجلس دعوت کرده بود در این فراکسیون به عنوان بزرگترین تشکل اصولگرایی کشور عضو شوند.



هم زمان با انتخاب نمایندگان مجلس نهم و در جریان انتخاب ریاست مجلس هواداران علی لاریجانی برای ریاست مجلس فراکسیون رهروان ولایت را تشکیل داده و رایزنی های گسترده ای را با منتخبان جدید مجلس نهم برای رای به ریاست لاریجانی آغاز کردند. این فراکسیون پس از مدتی اعلام کرد صرفا کار کرد انتخاباتی نداشته و در مجلس نهم فعالیتی گسترده خواهد داشت.

اعضای هیئت موسس فراکسیون رهروان در همین راستا از برگزاری جلسه برای انتخاب ریاست این فراکسیون و تصویب اساسنامه آن خبر دادند و اعلام کردند علی لاریجانی گزینه ریاست این فراکسیون نیست.



پیش از انتخابات هیات رئیسه جلسه دیگری نیز تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان در همان ایام در طرفداری از ریاست حدادعادل بر مجلس با حضور حدود 130 منتخب مجلس برگزار شد و از همه منتخبان اصولگرای مجلس هشتم با گرایشات سیاسی مختلف دعوت کرد در این جلسه شرکت کنند. با این حال این تشکل هنوز هیچ اقدامی برای انتخاب رئیس و هیات رئیسه و تدوین اساسنامه انجام نداده است.



پس از پایان رقابت های انتخاباتی ریاست مجلس شورای اسلامی فراکسیون روحانیون به همراه گروهی از اصولگرایان شاخص در راستای تشکیل فراکسیون فراگیر اصولگرایان فعالیت های سیاسی خود را آغاز کردند که این اقدامات در ابتدا با مخالفت فراکسیون رهروان رو به رو شد اما پس از دیدار اصولگرایان با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر وحدت اصولگرایان، روند تشکیل این فراکسیون فراگیر تسریع شد و فراکسیون رهروان نیز موافقت ضمنی خود را برای عضویت در این فراکسیون و فعالیت در زیر مجموعه آن اعلام کرد.

