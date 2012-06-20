تصاویری از نحوه کارکرد چاپگرهای سه بعدی/ تحول دنیای ما ظرف دو دهه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت چاپ سه بعدی دست کم برای بازار خانگی تنها چند سال دارد اما این فناوری نشان دهنده فرارسیدن عصری است که ما می توانیم با فشار دادن یک دکمه قطعات مورد نیاز خود را بسازیم.

برای مثال عروسک یودا ( از شخصیتهای فیلمهای جنگ ستاره ای ) را درنظر بگیرید که آرام آرام در مقابل چشمهای شما از طریق چاپ گر سه بعدی با کاملترین جزئیات تکمیل می شود.

اگر یک چاپگر سه بعدی مشابه در منزل داشته باشید به سادگی می توانید طرح اولیه بسیاری از چیزها را از اینترنت دانلود کرده و قطعات مورد نظر خود را بسازید.

در این مرحله این مدل چیزی جز یک قطعه پلاستیک نیست

هنوز هم این مدل مراحلی زیادی را پشت سر نگذاشته است، اما به طور اسرار آمیزی با حرکت 0.1 میلیمتر به ضخامت یودا افزوده می شود

چانه یودا درحال شکل گرفتن است

این فناوری در حال حاضر به منظور استفاده خانگی بیش از 1500 دلار قیمت دارد. کاربرانی که از این چاپگر استفاده می کنند ویدئوهایی از تولید اشیاء مختلف متنوع را در سایتهای اشتراک ویدئو ارائه کرده اند.

در حقیقت هر آنچه ساختنی باشد، مادامی که یک شی باشد در این دستگاه ساخته می شود.

مدل یودا شکل می گیرد و ساختار داخلی آن قابل مشاهده است

تحقق جسمانی یودا با سطح جزئیاتی واضح نشان می دهد که این فناوری چقدر پیشرفته شده است

در زمان کوتاهی یودا از هیچ پدید می آید و آماده است که خرد و اقتدار خود را نشان دهد ( این شخصیت در فیلمهای جنگهای ستاره ای استاد خردمند و مقتدر "جدای" است)

این فناوری هنوز در مرحله طفولیت قرار دارد، بنابراین این چاپگرها اشیاء پیچیده را با سیم و قطعات متحرک نمی سازند و کاربر نمی تواند پلی استیشن آینده خود را با آن چاپ کند.

براساس گزارش دیلی میل، اما انتظار می رود ظرف یک یا دو دهه آینده بسیاری از خانه ها یکی از این چاپگرها را در اختیار داشته باشند و هرآنچه را که می خواهند بسازند.

برای مثال اگر در پوشش باطری تلفن همراه خود را گم کردید با این شانس که یک نفر دیگر از مدل گوشی شما داشته باشد می توانید آن را در رایانه خود طراحی کرده و آن را چاپ کنید. حتی ممکن است که سازندگان تلفن همراه از این طرحها برای مصرف کنندگان خود منتشر کنند.