به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دومین دوره انجمن شعر و ادب استان اردبیل با حضور شعرای جوان و پیشکسوت استان پیش از ظهر سه شنبه در سالن کنفرانس اداره ارشاد اسلامی استان برگزار و اعضا جدید کار خود را در راس مدیریت این انجمن شروع کردند.

عضو هیئت مدیریه انجمن شعر و ادب استان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مهلت دو ساله هیئت مدیره انجمن شعر و ادب استان گفت: برای انتخابات دومین دوره هیئت مدیره در مهلت تعیین شده 9 نفر ثبت نام کرده بودند و رقابت نیز بین این 9 نفر بود.

مهدی میرزارسول زاده افزود: پنج نفر از ثبت نام کنندگان برای انتخابات انجمن شعر و ادب استان را خانمها و چهار نفر را آقایان تشکیل می دادند که بعد از برگزاری انتخابات انجمن سه نفر از آقایان و دو نفر از خانمها به عنوان هیئت مدیره انجمن شعر و ادب استان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه این انجمن 100 نفر عضو دارد که نزدیک 50 نفر از شعرای عضو انجمن شعر و ادب استان در انتخابات شرکت کردند، یادآور شد: پس از کسب آرا ملیحه خیر با 27 رای، میهن کریمی با 23 رای، صالح عاصم اردبیلی و مهدی میرزارسول زاده با 21 رای و اسد نیکفال با 19 رای به عنوان پنج عضو هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند.

به گفته میرزارسول زاده علاوه بر این میر علی عابدیان، مژده طالبی، رباب امانپور و اعظم نوری چهار نامزدی بودند که آرای لازم برای تکیه بر هیئت مدیره انجمن شعر و ادب استان را کسب نکردند.

وی تصریح کرد: انجمن شعر و ادب استان سه سال پیش با ثبت اساسنامه خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با برگزاری اولین هیئت مدیره فعالیت رسمی و قانونی خود را در اداره ارشاد اردبیل شروع کرد که در فعالیت سه ساله خود 100 شاعر پیشکسوت و جوان عضو این انجمن شده اند.

عضو هیئت مدیره انجمن شعر و ادب استان یادآور شد: اولین دوره انتخابات انجمن شعر و ادب استان در تابستان سال 88 برگزار و صالح عاصم اردبیلی، حبیب یزدانی، مهدی میرزارسول زاده، فرزاد رنود و رباب امانپور به عنوان هیئت مدیره این انجمن انتخاب شده بودند.