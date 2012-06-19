عابدی که سال گذشته به دلیل موافقت نکردن شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی نتوانست نمایش "بچه آدم بدو" را در نوبت اجرای عمومی به صحنه ببرد، درباره فعالیت جدید خود در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به من گفته شد که به جای نمایش "بچه آدم بدو" اثری دیگر را ارائه دهم تا از نوبت اجرایی خود استفاده کنم. به همین منظور 20 روز پیش طرحی نمایشی را به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه دادم.



وی ادامه داد: چند روز قبل شورای نظارت و ارزشیای پاسخی را مبنی‌بر پذیرفته نشدن مجدد طرح بنده ارائه داد و دلایل این پذیرفته نشدن را مغایر بودن موضوع طرح ارائه شده با معیارهای شورای نظارت و شورای حمایت از تولید آثار نمایشی عنوان کرد.



این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر تأکید کرد: مشخص نیست که ما باید چه کاری را ارائه دهیم. فکر می‌کنم بهتر است شورای نظارت متن بنویسد تا ما کار کنیم. نمی‌دانم معیارهایی که مدنظر شورای نظارت و حمایت است چه هستند؟



عابدی خطاب به قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی گفت: دوست دارم از آقای آشنا بپرسم که ما باید چه کار کنیم؟ ما نمی‌توانیم نمایشنامه بنویسیم و مدام رد شود. من از آقای آشنا با توجه به سابقه فرهنگی ایشان توقع دارم که به این موضوع رسیدگی کنند.



نمایش "بچه آدم بدو" در بخش چشم‌انداز بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت ولی امکان اجرای عمومی را به دست نیاورد.