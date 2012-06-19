محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمک دولت به صنایع استان فارس تاکید کرد: سه درصد از محل سپرده قانونی بانکها به دو بانک تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص داده شده که برای کمک به صنایع همکاری کنند.

وی تصریح کرد: قانون برای سال 91 تمهیدات بسیار مناسبی را در راستای کمک به صنایع در نظر گرفته که در این میان علاوه بر منابع معمول بانکی، واحد های تولیدی متناسب با توانمندی های خود کمک دریافت می کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این مبالغ و کمکها برای تامین مواد اولیه، خرید لوازم کارخانجات و تامین سرمایه در گردش است.

صالحی نیا در ادامه سخنان خود با اشاره به کمک به اتمام کارخانجات نیمه تمام تاکید کرد: از جمله مواردی که در دستور کار دولت برای سال جاری قرار گرفته کمک به واحد های نیمه تمام است که در این میان منابعی حدود 10 هزار میلیارد تومان مشخص شده است.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر کمک به واحد های نیمه تمام بحث طرح "مهر ماندگار" نیز مطرح است که با استفاده از این طرح می توانیم شاهد توسعه و پیشرفت صنایع در کشور باشیم.