سال پر تلاشي را در جهت احياي متون داشتيم

اكبر ايراني، مدير مركز نشر ميراث مكتوب، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" سال هشتاد و سه را براي مركز نشر ميراث مكتوب سال بازنگري در ده سال تلاش مركز نشر ميراث مكتوب توصيف كرد و گفت : پس از ده سال تلاش و كوشش در راه تصحيح متون سال 83 سال ثمر دهي براي مركز ميراث مكتوب بود. ما توانستيم امسال با برگزاري جشن دهمين سال تاسيس مركز با بازنگري جدي از لحاظ كمي و كيفي برنامه هاي متعدد و متوي بيشتري را پايه گذاري كنيم.

ايراني در ادامه افزود: اين مركز به طور متوسط سالانه 15 تا 20 اثر منتشر مي كند. لذا براي اين كه آثارمان از لحاظ كيفي و كمي در صدر قرار گيرد از تجربيات ديگر محققان و انديشمندان در راستاي برگزاري جلسات متن پژوهي استفاده كرديم. تا كنون 15 نشست مانند : نقد و بررسي جامع العلوم ستيني فخررازي، تاريخچه مطالعات ايراني و مباحث متن پژوهي در پاكستان، نقد و بررسي مرآة واردات (از آثار عصر صفويه)، نقد و بررسي الجماهر في الجواهر، نقد و بررسي نهج البلاغه (نواب لاهيجي و صوفي تبريزي)، نقد و بررسي آثار و افكار مير داماد، سهروردي و ملاصدرا را برگزار كرديم. اين جلسات براي ما اين پيام را داشت كه با بازنگي جدي در آثارمان نقاط ضعف و قوتمان را با چشمان باز بنگريم.

مدير نشر ميراث مكتوب با اشاره به برگزاري همايشهاي متعدد توسط مركز گفت : امسال سه همايش با عنوان مراسم صدو بيست و هشتمين سالگرد اقبال لاهوري، جشن دهمين سالگرد تاسيس ميراث مكتوب، همايش سراسري نسخه هاي خطي در لاهور و پنجاب پاكستان كه در اين همايش از دكتر محمود عابدي به خاطر تصحيح متن كشف الهجويري تقدير شد برگزار كرديم .

وي امسال را پركارترين و فعال ترين سال ميراث مكتوب دانست و گفت : با اين تجربيات از هم اكنون طرح احياي نسخ هاي خطي ماوراء النهر(تاجيكستان و ازبكستان) را در فروردين 85 خواهيم داشت. همچنين طرح احياي نسخه هاي خطي فارسي دوره عثماني كه با همكاري بنياد تاريخ تركيه انجام مي شود را براي اواخر سال ميلادي آينده خواهيم داشت.

ايراني افزود: با مذاكراتي كه انجام گرفته است با همكاري انستيتو مطالعات اسلامي در دانشگاه اتريش كارگاه آموزش نسخه هاي خطي را در اطريش برگزار خواهيم كرد.

وي تحقق اين اهداف را در گرو مساعدت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس شوراي اسلامي دانست و خاطر نشان ساخت : به همين منظور با همكاري سازمانهاي ديگر همچنان روند تحقق اهداف متعالي حفظ زبان فارسي و تمدن و فرهنگ ايراني را مد نظر خواهيم داشت.

مدير نشر ميراث مكتوب اعلام كرد : با دريافت مجوز موسسه پژوهشي از وزارت علوم درصدد هستيم كارگاه هاي پژوهشي در گروه هاي مختلف علمي و آموزش روشهاي تصحيح متون، فهرست نويسي، آشنايي با متون كهن فارسي، آموزش زبانهاي سانسكريت و اردو را تحقق بخشيم. همچنين در تلاش براي دريافت مجوز پژوهشكده تصحيح متون فارسي را نيز هستيم

ايراني در پايان درباره تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از دوباره كاري ها و اين كه چند ناشر همزمان يك متن را منتشر نكنند گفت : چاره اي كه براي اين كار انديشيده ايم اين است كه از تمامي محققان و ناشراني كه آثاري را در مراحل مختلف تصحيح ، حروفچيني ، نمونه خواني ، ليتوگرافي ، چاپ و صحافي دارند خواسته ايم كه كارهاي در دست تحقيق خود را به ما اعلام كنند تا از طريق مجله " آينه ميراث" خبر آن را به داخل و خارج كشور اعلام كنيم. اين يكي از راه هاي جلوگيري از دوباره كاري ها است. با دانشكده علوم انساني، زبان و ادبيات فارسي، الهيات و علوم اسلامي سراسر كشور در حال مكاتبه هستيم و با برخي از آنها مكاتبه كرده ايم تا موضوع هاي در دست تحقيق دانشجويان را به ما اعلام كنند تا دانشجويان نيز از دوباره كاري بپرهيزند. همچنين قصد داريم بانك اطلاعاتي متمركز كامپيوتري ايجاد كنيم تا محققان،دانشجويان و ناشران بتوانند از كتاب هايي كه تا كنون چاپ شده يا در دست چاپ است اطلاع پيدا كنند. اين بانك اطلاعاتي را با 12 هزار عنوان در سايت اينترنتي ميراث مكتوب به زودي فعال خواهيم كرد.