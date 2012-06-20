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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۲

بنا مولایی:

جایزه صادراتی راهکار تشویق تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و با کیفیت‌تر است

جایزه صادراتی راهکار تشویق تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و با کیفیت‌تر است

کرج – خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز گفت: جایزه صادراتی راهکار تشویق تولیدکنندگان برای تولید بیشتر و با کیفیت تر است.

رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای تشویق تولیدکنندگان در کشور، اظهار داشت: یکی از راهکارهای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر و با کیفیت تر در نظر گرفتن جایزه صادراتی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز ادامه داد: جایزه صادراتی در ایران متاسفانه تا کنون سه درصد بوده ولی در ترکیه 17 تا 20 درصد جایزه صادراتی می دهند.

راه نجات از مشکلات اقتصادی، صادرات و تولید است

وی با بیان اینکه راه نجات ما صادرات است، اضافه کرد: اگر این امر با برنامه و مدیریت صحیح انجام شود، می تواند راهگشای مشکل اقتصادی کشور باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز افزود: در حال حاضر توانایی تولید در ایران وجود دارد بنابراین باید از این امکانات به نحو احسن استفاده کنیم.

بنامولایی اظهار داشت: در حال حاضر اکثر صنعتگران استان البرز با مشکل تامین مواد اولیه و مشکلات بانکی روبرو هستند که برای جلوگیری از مشکل جدی نیازمند تصمیم گیری جدی و سریع است.

کد مطلب 1630082

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