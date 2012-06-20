رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای تشویق تولیدکنندگان در کشور، اظهار داشت: یکی از راهکارهای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر و با کیفیت تر در نظر گرفتن جایزه صادراتی است.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز ادامه داد: جایزه صادراتی در ایران متاسفانه تا کنون سه درصد بوده ولی در ترکیه 17 تا 20 درصد جایزه صادراتی می دهند.



راه نجات از مشکلات اقتصادی، صادرات و تولید است



وی با بیان اینکه راه نجات ما صادرات است، اضافه کرد: اگر این امر با برنامه و مدیریت صحیح انجام شود، می تواند راهگشای مشکل اقتصادی کشور باشد.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز افزود: در حال حاضر توانایی تولید در ایران وجود دارد بنابراین باید از این امکانات به نحو احسن استفاده کنیم.



بنامولایی اظهار داشت: در حال حاضر اکثر صنعتگران استان البرز با مشکل تامین مواد اولیه و مشکلات بانکی روبرو هستند که برای جلوگیری از مشکل جدی نیازمند تصمیم گیری جدی و سریع است.