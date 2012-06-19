به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: زیارت قبور شهدا و عطرافشانی مزار شهدا، پیاده روی خانواده های پاسدار، سرکشی از برخی خانواده شهدا و جانبازان از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات ورزشی رزمی، معرفی شهدای شاخص سپاه از دیگر برنامه هاست.

وی با اشاره به اینکه سپاه یک مجموعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و نظامی استف اظهار داشت: سپاه در همه شرایط از انقلاب پاسداری می کند و پیشبرنده و پیشرونده است.

وی عنوان کرد: سپاه مجموعه ای ای با نشاط، با طراوات و پرشور و فعال است و هیچگاه قائل به توقف نیست.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان داشت: سپاه از بدو تشکیل نقش چند جانبه داشت ودر اوایل انقلاب در حوزه نظم و امنیت، مبارزه با قاچاقچیان سلاح، حل دعاوی منطقه ای، حفاظت از کشتزارها و گندمزارها و حل اختلافات طایفه ای و ... خدمت کرده است.

سردار بابایی افزود: سپاه یک مجموعه صرفا نظامی نیست و بلکه به دلیل نقشش در پاسداری و حراست از انقلاب اسلامی، نقش فرهنگی، عقدیتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز دارد.

وی عنوان کرد: وقتی کسی موظف به پاسداری از پیزی می شود، هر تهدید نسبت به آن پدیده را پاسخ می دهد و اگر انقلاب با جنگ فرهنگی مواجه شود با آن عامل ضدفرهنگی مقابله می شود.