علیرضا جعفری زند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیبایی‌های کوه آتشگاه از داخل محله های اطراف بیشتر پیداست و می‌توان با صراحت گفت آن نمایی که مردم از کوه آتشگاه می‌بینند، نمای پشتی این بنای تاریخی است.

وی با بیان اینکه چنین بنا و آثاری از قبل اسلام در اصفهان نداریم، افزود: باید از آتشگاه اصفهان حفظ و حراست کرد.

باستان شناس میراث فرهنگی در مورد ثبت جهانی این بنای تاریخی تاکید کرد: ثبت جهانی یک اثر دارای مشخصه‌های خاصی است که مهمترین فاکتور آن آزاد بودم حریم و عدم ساخت و ساز در مجاورت بنای تاریخی است.

وی به ساختمان 12 متری در حال ساخت در محدوه آتشگاه اشاره کرد و افزود: هیچ پرونده‌ای برای ثبت جهانی این بنا تا کنون تکمیل نشده و این درحالی است که برای ثبت جهانی باید یکسری فاکتور و یک سری مشخصه همانند ارتفاع حریم ساخت ساز در محور درجه در نظر گرفت.

جعفری زند گفت: یک‌سری موانع بر سر این بنای باستانی وجود دارد که باید برای ثبت آن حریم‌ها، خیابان سازی، ساخت و سازها بر طرف شود که البته سازمان میراث فرهنگی هم کاری نکرده و تاکنون مطرح هم نشده است.

وی افزود: برای بر طرف کردن موانع تا ثبت جهانی شدن و برای رفع حریم‌ها و ساخت و سازها در حریم درجه یک باید حصار کشید.

