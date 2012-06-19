به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهرکی پور ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان اظهار داشت: نزدیک به 11 درصد نخبگان کشور را دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند.

وی به تشریح وضعیت آموزش ایثارگران در کشور پرداخت و گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان سنجش و مراکز آزمون، از بدو اختصاص سهمیه به ایثارگران و شاهد تاکنون، 2.7 درصد از سهمیه استفاده کرده ایم.

وی افزود: آمار و ارقام نشان می دهد که روند خوبی در زمینه درس خواندن ایثارگران در سیستان و بلوچستان به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی در حال انجام است.

مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان داشت: در حال حاضر بیش از 135 هزار دانشجو در کل کشور داریم که سهم این استان حدود سه هزار نفر است.

وی گفت: با توجه به تعداد میزان جمعیت دانشجو در سیستان و بلوچستان، واژه محرومیت برای این استان معنا ندارد.

وی افزود: سال گذشته رویکرد آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور آموزشی بود در حالی که امسال رویکردی فرهنگی داریم.

شهرکی پور با بیان اینکه دشمن دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها را نشانه گرفته است، اظهار داشت: دشمن قصد دارد فضای معنوی و دینی را از دانشجویان شاهد و ایثارگر گرفته و آنها را از مطالعه، تحقیق و پژوهش باز دارد.

وی گفت: رئیس گروه مطالعات خاورمیانه اعلام کرده است، اگر ما بتوانیم فضای معنوی را از دانشجویان ایرانی بگیرم موفق شده ایم وگرنه هیچ تلاشی علیه ایران ثمر ندارد.

مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: دشمن تلاش می کند فضای دانشگاه، علم و تحصیل را برای دانشجویان ناامید کننده و موفقیت های آنان را کم رنگ نشان دهد.

وی اظهار داشت: مسئولان کشور با شناخت اهداف دشمنان، تلاش می کنند آرامش روحی و روانی را برای دانشجویان به ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر فراهم کرده تا بدون هیچ دغدغه ای قله های علم و دانش را فتح کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مجلس شورای اسلامی نیز مصوبات بسیار خوبی را در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر مد نظر دارد که کاهش هزینه تحصیل آنها در مراکز آموزش عالی یکی از این مصوبات است.

حسینعلی شهریاری گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران بعنوان ابر قدرت دنیاست، به برکت از خود گذشتگی ایثارگران و شهدا است.

رئیس واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان نیز هدف از برگزاری این مراسم را تکریم بیشتر خانواده های شاهد و ایثارگر عنوان کرد.

مسعود اکبری زاده افزود: امیدورایم با همکاری دانشگاه و بنیاد شهید بتوانیم بیش از پیش در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم.