به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تجارب تجارت مجموعه‌ای است 24 جلدی که به صورت موضوعی طبقه‌بندی شده است و در آن مقالاتی به تناسب موضوع مطرح شده از نام‌دارترین مدیران جهان مطرح می‌شود.

این مجموعه که در مرحله نخست 14 عنوان از آن آماده انتشار توسط نشر ایرانبان شده است، به روایتی از تجربه‌های شخصی مدیران در موضوعات مختلف و طرز تفکر آنها و نوع رویاریی آنها با مشکلات مختلف در قالب یادداشت‌هایی پرداخته است.

این کتاب که از سوی دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد در آمریکا منتشر شده است با ترجمه گروهی از مترجمان از جمله سیمین موحد، بنفشه آشنا قاسمی و مریم ملکوتی به فارسی ترجمه شده است.

موضوعاتی مانند رهبری، مدیریت تغییر، کارآفرینی، نوآوری، استراتژی و ...از مهمترین موضوعاتی هستند که این مجموعه بر اساس آن تفکیک موضوعی شده است.

در برخی از مقالات و مصاحبه‌های این مجموعه کتاب، مدیران نامدار شرکت‌های بزرگ جهانی با صراحت مخاطب خود را با راز و رمز موفقیت‌ها و نیز شکست‌های خود در عرصه تجارت جهانی آشنا کرده‌اند که این صراحت بیان مطالب را بسیار خواندنی کرده است.

در مقدمه تمامی این کتاب‌ها عنوان شده است که ماجرای روایت شده در این کتاب‌ها می‌توانند راه‌های تازه‌ای برای تازه نگاه کردن به دنیای اطراف، پیش روی مخاطبان خود بگذارند و آنها را برای مواجهه با مشکلات آینده با توصیه‌های تجربه شده‌ای روبرو سازند.

این مجموعه کتاب‌ها همگی در قطع پالتویی و در 84 صفحه و قیمت 3500 تومان منتشر خواهد شد.