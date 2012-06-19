به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و تولید این اثر از حدود سه سال قبل و با هدف انعکاس توانمندی های کارگران، کارکنان، مهندسان و متخصصان ایرانی در خلق شاهکارهای عظیم در صنعت سدسازی آغاز شده بود که اکنون پس از چند سال تلاش و با همت هنرمند ارجمند و چهره ماندگار هنری کشور در روزهای شانزدهم و هفدهم تیر سالجاری در محل تالار وحدت اجرا خواهد شد.

سمفونی کارون گرامیداشتی برای تمامی کسانی که عمر و حتی جان خود را در جهت اعتلای میهن اسلامی مان گذاشته و علیرغم وجود تمامی سختی ها و مشکلات توانستند ایران عزیز را در این صنعت مهم و زیر بنایی به قله رفیع و بلند خودکفایی برسانند.

لازم به ذکر است که سمفونی کارون از چهار موومان تشکیل شده است . این اثر موسیقایی شامل"آب و روشنایی"،"خودباوری و خودکفایی"، "می توانیم"و "شکوه کارون"تشکیل شده که اشعار آن از محمد عبدالحسینی است و با صدای سالار عقیلی و همراهی ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهد شد.