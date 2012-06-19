به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، محمود شیعی در مورد انتخاب عبدالله ویسی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پیکان در زمانی که وی مدیرعامل این باشگاه نبوده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همکارانم در هیات ‌مدیره با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف به این جمع‌بندی رسیدند که پیکان می‌تواند از حضور آقای ویسی استفاده کند. من هم عضو هیات مدیره بودم و نظر مثبتی روی این انتخاب داشتم و آقایان جمشیدی و عزیزی کار عقد قرارداد با سرمربی جدید را نهایی کردند.

وی در مورد تمام قول و قرارها که به این مربی داده شده است، اظهار داشت: قول و قرار ما این بوده که آقای ویسی با بودجه‌ای مشخص اختیار انتخاب همکاران و بازیکنان موردنظر خود را دارد و البته مسئولیت این انتخاب‌ها هم با ایشان است. ما احساس کردیم بین اهداف باشگاه و نوع کار آقای ویسی به نوعی همسویی وجود دارد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پاسخ به این پرسش که "در اعتماد به یک مربی جوان ریسک نکردید؟"، تصریح کرد: ما این ریسک را قبول کردیم و پای آن می‌ایستیم. وقتی آقای ویسی نیز اصرار دارد از بازیکنان پایه باشگاه استفاده کند، یعنی اهداف‌مان مشترک است. ما مسئولیت انتخاب‌مان را قبول می‌کنیم.

وی در مورد اینکه با کنار گذاشته شدن چند بازیکن باتجربه، تیم پیکان با مشکل مواجه نخواهد شد، افزود: ما بازیکن باتجربه کم نداریم. سلطانی، طهماسبی و میرشفیعیان پیشینه بازی در لیگ برتر را دارند. ویسی هم سابقه تلفیق جوان‌ها و باتجربه‌ها را در صبا دارد و باید این تجربه را اینجا هم تکرار کند.

شیعی در خصوص مذاکره با بازیکنان مطرح نیز تاکید کرد: قرار بود ایمان مبعلی به تیم پیکان اضافه شود که لحظه آخر به استقلال رفت. "فابیو"، دروازه‌بان برزیلی را هم جذب کردیم.

وی در مورد ناراحتی بازیکنان جدا شده از تیم پیکان و پرداخت نشدن مطالبات‌شان خاطرنشان کرد: من با صراحت می‌گویم آنها دنبال حق و حقوق‌شان هستند. این بازیکنان زحمات بسیاری برای ما کشیده‌اند که همین‌جا باید از آنها قدردانی کنم. در مقاطعی از فصل پیش کنار آنها بودم و دیدم چقدر با تعصب برای پیکان بازی کردند و اگر تلاش آنها نبود، امروز در لیگ برتر نبودیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان اضافه کرد: خیلی دوست داشتیم در جشنی از آنها تقدیر کنیم اما متاسفانه این اتفاق همزمان شد با تغییر مدیریت در باشگاه. می‌خواهم به آنها اطمینان بدهم حق و حقوق‌شان محفوظ است و ما خود را به پرداخت آن تا ریال آخر مکلف می‌دانیم. فلسفه باشگاه پیکان تحکیم دوستی‌هاست و هرگز جوانانی که برای باشگاه زحمت کشیده‌اند را فراموش نخواهد کرد.

وی در مورد مصاحبه نیکبخت علیه باشگاه تصریح کرد: نیکبخت بازیکنی ویژه برای ما بود. خیلی‌ها می‌گفتند شاید او انگیزه لازم برای بازی در لیگ یک را نداشته باشد اما ما به او اعتماد کردیم و نیکبخت هم انصافا جواب اعتماد ما را داد. او با همه وجود برای پیکان بازی کرد. من حتی اشک‌های او را در این تیم دیدم و اینکه چگونه با غیرت برای موفقیت پیکان می‌‍جنگید. همین موضوع برای ما ارزشمند است و حتما نیکبخت هم می‌داند که من هم برای حضور او در پیکان چقدر تلاش کردم. قطعا در اولین فرصت که مشکلات مالی باشگاه حل شود، ما زحمات نیکبخت و دیگر بازیکنان جداشده از تیم پیکان را جبران خواهیم کرد.

شیعی همچنین یادآورد شد: بودجه ما مشخص و تقریبا مشابه پارسال است و تغییر محسوسی نکرده است و با این بودجه، پرداخت‌های ما حتی به سقف قرارداد هم نمی‌رسد. در واقع بالاترین پرداختی ما 50 درصد سقف است. البته چهار یا پنج تیم هستند که پرداخت‌‎های بالایی داشته‌اند اما فکر می‌کنم مابقی تیم‌ها با چند درصد تفاوت چیزی شبیه به ما هستند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: شرایط امروز نسبت به سال گذشته متفاوت است. البته در بحث خریدها باید شرایط برخی باشگاه‌ها را هم در نظر گرفت به ویژه آنهایی که باید در مسابقات آسیایی با حریفان قدرتمندی از عربستان و کره جنوبی بازی کنند. آنها نمی‌توانند کیسه بوکس شوند چون بحث ملی در میان است و ما هم باید آبروداری کنیم. نمی‌شود با بازیکنان معمولی به جنگ ستاره‌های چند میلیون دلاری تیم‌های عربی رفت.

مدیرعامل باشگاه پیکان در خصوص اینکه چه جایگاهی را برای تیم فوتبال این باشگاه در فصل جاری متصور می‌شود، اظهار داشت: ما میانه‌های جدول را هدف گرفته‌ایم. شاید جایی بین ششم تا هشتم و اگر بالاتر هم برویم که چه بهتر.

وی در مورد اینکه باشگاه پیکان ورزشگاه تختی را به‌عنوان محل انجام بازی‌هایش معرفی کرده است، تاکید کرد: بله، پارسال در شهر قدس بازی می‌کردیم اما ورزشگاه آنجا برای گرفتن استانداردهای AFC هزینه‌های سنگینی دارد. بنابراین تختی را معرفی کردیم.

شیعی در مورد تصمیم باشگاه پیکان برای فعال بودن دو تیم والیبال و فوتبال این باشگاه افزود: بله، فوتبال و والیبال و بخش کارگری سه محور اصلی فعالیت ما خواهند بود. دوچرخه‌سواران هم چون تا پایان سال میلادی قرارداد دارند تا آن زمان کنار ما خواهند بود. از شرایط تیم اتومبیلرانی هم راضی نیستم، چون شرایط خوبی بر این تیم حاکم نیست.

وی در این خصوص اظهار داشت: در آخرین جلسه‌ای که با آقای نجم‌الدین داشتیم ایشان قول مساعدت دادند و نگاه‌شان هم حمایت از ورزش است. ما هم با اتکا به این موضوع برنامه‌های خود را پیش خواهیم برد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد وضعیت تیم والیبال این باشگاه هم گفت: در والیبال هم شرایط مانند سال گذشته است و امکان جذب بازیکنان گرانقیمت را نداریم. والیبالیست‌های پیکان سال پیش مقام سوم را کسب کردند که از نظر ما کار بزرگی بود. همچنین به‌خاطر نوسانات قیمت دلار روی خرید بازیکن خارجی فکر نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیمان اکبری همچنان هدایت تیم والیبال باشگاه پیکان را برعهده خواهد داشت، ادامه داد: انتخاب ما برای تیم والیبال باشگاه ایشان است و قرار است یک کمک خوب و قوی هم کنار ایشان قرار دهیم. ضمن اینکه در والیبال هنوز زمان برای جذب بازیکن داریم. ما پارسال با بازیکنان‌مان قرارداد دو ساله بستیم پس می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

شیعی در مورد اینکه تیم ملی والیبال بدون سهمیه‌ای از پیکان از حضور در المپیک باز ماند، تاکید کرد: مهم نیست پیکان سهمیه نداشت، مهم نتیجه نگرفتن تیم ملی بود. فکر می‌کنم بازی تدارکاتی ما کم بود و دو، سه تا جوان در تیم ملی بودند که در لیگ هم نوسان کم نداشتند و متاسفانه آنجا روزهای خوب‌شان نبود. من آدم فنی نیستم اما احساس می‌کنم، حضور امیر حسینی کنار معروف به خاطر سبک متفاوت بازی آنها می‌توانست زمانی که بازی گره خورده بود به ما کمک کند. البته شرایط زمانی هم در اتفاقات ژاپن بی‌تاثیر نبود.

وی در مورد اینکه "اگر شما رئیس فدراسیون والیبال بودید ولاسکو را حفظ می‌کردید؟"، گفت: فکر می‌کنم او باید حفظ شود و از این مربی برنامه بخواهیم و سعی کنیم که مربیان ایرانی در کنار او آموزش ببینند. این خلاء برنامه‌ریزی در حال حاضر احساس می‌شود.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد طرح الزام سرمربی تیم برای استفاده از چهار بازیکن امید در ترکیب این تیم اظهار داشت: این اصلی‌ترین شرط ما برای هر مربی است که وارد باشگاه پیکان می‌شود و تصمیمی خلل‌ناپذیر است. ما باید در لیگ برتر از محصولات خودمان استفاده کنیم. ما تیم‌های پایه فعالی داریم که باید از محصولات آن استفاده شود. البته مانند هر کار دیگری، سرمایه‌گذاری اولیه برای به نتیجه رسیدن نیازمند زمان است.

وی افزود: ما حتی در این تصمیم دیدگاه ملی هم داشته‌ایم. همین حالا چند بازیکن ما در تیم ملی زیر 22 سال در مالزی به سر می‌برند. حتی با انتخاب ویسی به عنوان سرمربی، نشان دادیم که قصد عملی کردن تصمیم خود را داریم، چون دیدگاه او هم توجه به جوانان است و شجاعانه پای آن می‌ایستد. این طرح نیازمند توجه زیاد به تیم‌های پایه است تا ملزم شوند هر سال چند بازیکن در حد لیگ برتر به تیم اصلی تحویل دهند.

شیعی در پایان گفت: AFC و فیفا هم در این زمینه قوانین تشویقی دارند، اینکه اگر بازیکنی از رده‌های پایین به بالاتر جذب شد از محل قرارداد آن درصدی به مربیانش تعلق می‌گیرد. ما هم دنبال روش‌های مشابه هستیم و در مورد آن مطالعه می‌کنیم تا به یک روش صحیح برسیم. متوجه باشید که با این قانون، راه حضور جوان‌ها به لیگ برتر در پیکان هموار می‌شود و خیلی از بازیکنان می‌خواهند به باشگاه ما نزدیک شوند. بنابراین این وظیفه مربیان پایه ما است که بهترین انتخاب‌ها را داشته باشند و با وسواس بازیکنان را جذب کنند.