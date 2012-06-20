970 مقاله کنفرانس آموزش ریاضی سمنان داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان در حاشیه بازدید از مراحل داوری مقالات دوازدهمین کنفرنس آموزش ریاضی ایران در سمنان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه علم ریاضی باید به زبان ساده در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد افزود: برگزاری کنفرانس های ریاضی ایران به دلیل اشاعه دادن علم ریاضی مهم است.

وی با اشاره به نیاز جامعه در عصر حاضر به علوم پایه اظهارداشت: علوم پایه و به خصوص علم ریاضی بستر رویدادهای مهم علمی و پژوهش ها است.

وی با تاکید بر استفاده بیشتر دانش آموزان و دانشجویان از علم ریاضی افزود: کتاب های درسی ریاضی باید به شیوه ای به نگارش در آید تا دانش آموزان با علاقه با این علم آشنا شوند.

دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران دوازدهم تا پانزدهم شهریور ماه امسال در سمنان برگزار می شود.