به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره ادبی به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با ایام ولادت امام هشتم (ع) برگزار می‌شود و روند اجرایی آن مانند سایر برنامه‌های یک‌روزه بنیاد همانند همایش داستان کوتاه خواهد بود و طی آن در کنار ارائه آثار توسط نویسندگان، برنامه سخنرانی نویسندگان و پژوهشگران در آن نیز تدارک دیده شده است.

این جشنواره ادبی که در نیمه اول مهر برگزار خواهد شد در فراخوانی از تمامی نویسندگان کشور درخواست کرده است تا آثار و پیشنهادهای خود را برای برگزاری این جشنواره به بنیاد ادبیات داستانی ارائه کنند.

همچنین موضوع محوری این جشنواره تاثیر معنوی امام هشتم بر حماسه هشت ساله دفاع مقدس خواهد بود و آثار نویسندگان نیز در قالب داستان و خاطره برای شرکت در آن پذیرفته خواهد شد.

بنا بر اطلاع خبرنگار مهر، این جشنواره به زودی دبیر خود و شیوه برگزاری و نیز جزئیاتی بیشتر درباره نحوه مشارکت نویسندگان و محققان کشور را منتشر خواهد کرد.