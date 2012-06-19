به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو که پس از پایان کار تیم ملی والیبال در رقابت‎های انتخابی المپیک و ناکامی در کسب سهمیه بازی‌‎های المپپیک به ایران بازنگشت، طبق برنامه‎ای که به فدراسیون اعلام کرده هفته آینده به ایران باز می‌گردد تا تمرینات تیم ملی را آغاز کند.

تیم ملی والیبال سومین دوره رقابت‎های کاپ آسیا (11 تا 17 شهریورماه - ویتنام) را پیش رو دارد و قرار است پیش از شرکت در این رقابت‎ها هم در تورنمنت بین‎المللی لهستان شرکت داشته باشد.

مسابقات کاپ آسیا برای والیبال ایران که مدافع عنوان قهرمانی است، اهمیت زیادی دارد چون قهرمان این رقابت‎ها با نماینده قاره آفریقا بازی خواهد داشت و برنده این بازی هم برای کسب سهمیه حضور در دوره آتی رقابت‎های لیگ جهانی با تیم‌های ته جدولی لیگ جهانی مسابقه می‏‎دهد.

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در نشست خبری که امروز سه شنبه داشت، گفت: برای برپایی اردوهای جدید تیم ملی "خولیو ولاسکو" فهرست بازیکنان مورد نظرش را اعلام کرده است که طی یک دو روز آینده اسامی آنها اعلام خواهد شد.