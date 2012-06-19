به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو که پس از پایان کار تیم ملی والیبال در رقابتهای انتخابی المپیک و ناکامی در کسب سهمیه بازیهای المپپیک به ایران بازنگشت، طبق برنامهای که به فدراسیون اعلام کرده هفته آینده به ایران باز میگردد تا تمرینات تیم ملی را آغاز کند.
تیم ملی والیبال سومین دوره رقابتهای کاپ آسیا (11 تا 17 شهریورماه - ویتنام) را پیش رو دارد و قرار است پیش از شرکت در این رقابتها هم در تورنمنت بینالمللی لهستان شرکت داشته باشد.
مسابقات کاپ آسیا برای والیبال ایران که مدافع عنوان قهرمانی است، اهمیت زیادی دارد چون قهرمان این رقابتها با نماینده قاره آفریقا بازی خواهد داشت و برنده این بازی هم برای کسب سهمیه حضور در دوره آتی رقابتهای لیگ جهانی با تیمهای ته جدولی لیگ جهانی مسابقه میدهد.
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در نشست خبری که امروز سه شنبه داشت، گفت: برای برپایی اردوهای جدید تیم ملی "خولیو ولاسکو" فهرست بازیکنان مورد نظرش را اعلام کرده است که طی یک دو روز آینده اسامی آنها اعلام خواهد شد.
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