محمود شعبان زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بدمینتون رشته ای جذاب برای جوانان است که می توانیم از طریق افزایش زیرساخت های لازم برای انجام این رشته ، علاقمندان بیشتری را برای حضور حرفه ای در بدمینتون ترغیب کنیم.

وی گفت: قائم شهر و امیرکلا، از مستعدترین شهرهای بدمینتون مازندران هستند که در حال حاضر ورزشکاران این شهرها، برترین ورزشکاران بدمینتون استان محسوب می شوند.

شعبان زاده گفت: برنامه هیئت بدمینتون مازندران علاوه بر رفع این معضل، فعال کردن هیئت بدمینتون در شهرهای استان است تا از این طریق بتوانیم زمینه انجام این ورزش برای علاقه مندان این شهرها را فراهم کنیم.

وی بیان داشت: نفرات برگزیده این رقابتها با تایید کمیته فنی هیئت بدمینتون مازندران، به عنوان تیم مازندران در رقابت های قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.

وی گفت: برگزاری دوره های مختلف استعدادیابی در سالهای گذشته توانسته زمینه حضور بیشتر علاقمندان به این رشته ورزشی در شهرهای مختلف مازندران را فراهم کند.



