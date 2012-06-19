به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "بالابان" از تولیدات مرکز بوشهر به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدرضا صافی اول تیر ماه پخش می‌شود. در این فیلم محمدحسین ردیابگرد، صادق زارعی، ایرج صغیری، مجید مظفری و ... پخش می‌شود. روایت داستان با کشته شدن پدر شاهین توسط قاچاقچیان پرنده آغاز می‏شود و حال 10سال از آن موضوع می‏گذرد و شاهین 18 ساله شده است. او همراه مادر و دو خواهرش زندگی می‏کند و ...

فیلم "به دام افتاده" از تولیدات گلستان به کارگردانی کامبیز کاشفی و تهیه‌کنندگی سعید مرادی دوم تیر ماه روی آنتن می‌رود. در این فیلم مجید یاسر، عباس جمشیدی، بهار ذوالفقاری و ... بازی می‌کنند. برات اصلانی به همراه برادر زنش ناصر با یک ماشین سیار به کار کلیدسازی و نصب دزدگیر و سیستم‏های امنیتی مشغول می‌شوند، اما درگیر ماجراهایی می‌شوند.

فیلم "بازگشت شیرین" به کارگردانی مهدی مظلومی و تهیه‌کنندگی حسن روستایی از تولیدات مرکز کهکیلویه و بویر احمد است که سوم تیر ماه پخش می‌شود. در این فیلم امیرحسین رستمی و ... بازی می‌کنند. داستان درباره خانواده‌ای است که از یاسوج به تهران مهاجرت کردند. اما با گذشت چهار سال هنوز به شرایط تهران خو نگرفتند و ...

فیلم "کار نشد نداره" از تولیدات خراسان رضوی به کارگردانی شاهین رضوی و تهیه‌کنندگی علی درنی چهارم تیر ماه روی آنتن می‌رود. در این فیلم رضا بابک، اردلان شجاع کاوه، پوران دخت مهیمن، شهناز شهبازی و ... بازی کردند و داستان روایت شکسته‌بندی است به نام حبیب آقا که این شغل در خانواده‏های آن‏ها موروثی است. داماد او دکتر مسعود است. دامادش خیلی تلاش دارد که پدرزن خود را از ادامه این شغل منصرف کند که در نهایت موفق هم می‏شود. حبیب آقا برای پیدا کردن شغل جدید به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی دچار مشکل می‏شود و ...

فیلم "برگ سبز" از تولیدات مرکز گیلان به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا معینی پنجم تیر ماه پخش می‌شود. در این فیلم انوش نصر، اصغر کهن قنبریان، علیرضا عیسی‌پور و ... بازی کردند. محتشم صاحب کارخانه چای در تصادف مشکوکی کشته می‏شود و پسرش اشکان برای مراسم ترحیم او به ایران بازگشته است. آراد برادر ناتنی‏اش از همان ابتدا با او سرناسازگاری دارد. در ادامه و طی ماجراهایی مشخص می‏شود که آراد به قاچاق چای و واردات چای تقلبی می‏پردازد و ...

فیلم "همسنگار" از تولیدات مرکز بوشهر به کارگردانی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کنندگی هومن کبیری ششم تیر ماه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم پس از محاصره شهرهای آبادان و خرمشهر توسط نیروهای عراق شروع می شود. مردم در وضعیت نا به سامانی به سر می‌برند و ...

فیلم "آبی مثل آسمان" از تولیدات مرکز خوزستان به کارگردانی محمد باقری نیکو و تهیه‌کنندگی اکبر صابری‌نژاد هفتم تیر ماه پخش می‌شود. در این فیلم بهزاد فراهانی، مهدی سلوکی و ... بازی می کنند. داستان این فیلم درباره وکیلی است که درگیر یک پرونده قتل می‌شود.

فیلم "مظنونین" از تولیدات کهگیلویه و بویر احمد به کارگردانی جعفر سلطانی و تهیه‌کنندگی کامران پاک‌منش هشتم تیر ماه روی آنتن می‌رود. در این فیلم مهدی صبایی، مهدی امینی‌خواه، محسن افشار، آزاده ریاضی و ... بازی می‌کنند. داستان این فیلم درباره داریوش است که با گلوله کشته می‌شود. حمید افسر نیروی انتظامی برای تحقیق فرا خوانده می‌شود و ...

فیلم "زندگی در اعماق فنجان قهوه" از تولیدات گیلان به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کامبیز کاشفی نهم تیر ماه پخش می‌شود. در این فیلم اردشیر کاظمی، محمدعلی فرمند، اصغر طبسی و ... بازی کردند. داستان درباره پدر خانواده لولانی بوده که مرد متمولی است و فوت می‏کند. او در وصیت‏نامه‏اش قسمت اصلی میراث خود را با این شرط که دخترش (لیلا) حداکثر تا هفت روز پس از مرگش با مردی مورد تایید چهار نفر از دوستانش ازدواج کند تا به نام او شود و ...

فیلم "خانه خوشبخت" از تولیدات مرکز کرمانشاه به کارگردانی امیرقاسم راضی و تهیه‌کنندگی حسن حسینی و مهدی اکبری دهم تیر ماه روی آنتن می‌رود. در این فیلم هدایت هاشمی، محمدرضا زندی، سمیرا ذکایی، مینا نوروزی‌فر و ... بازی کردند. بهروز خوشبخت، مهندس ناظر شهرداری است. او آدمی رو راست، قانونمدار و وظیفه‏شناس است. پدر بهروز که صاحب یک مرغداری است، بهروز را فردی بی‏عرضه می‏داند و ...