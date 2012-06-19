به گزارش خبرنگار مهر، نیکی کریمی بازیگر باسابقه سینمای ایران ساخت سریال برای شبکه نمایش خانگی را تکذیب کرد.

این بازیگر و کارگردان که سابقه داوری و برگزیده شدن در جشنواره‌های مطرحی چون سن سباستین، کن، برلین، لوکارنو، تسالونیکی، نانت، تائورمینا، قاهره، وزول و نیز دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر و خانه سینما را در کارنامه دارد عنوان کرد: هم اکنون منتظر پروانه ساخت برای چهارمین فیلم سینمایی خود بنام (بلور) هستم که آنرا به وزارت ارشاد ارائه کرده و منتظر پاسخ هستم.

نیکی کریمی تاکنون کارگردانی فیلم‌هایی چون "یک شب"، "چند روز بعد" و "سوت پایان" را برعهده داشته است. چند روز پیش در برخی سایت‌های خبری اعلام شده بود که این کارگردان هم مانند برخی چهره‌های سینمایی به شبکه نمایش خانگی کوچ کرده‌ است و قصد کارگردانی یک مجموعه در این مدیوم را دارد.

