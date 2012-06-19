به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در دو گروه 5تیمی به صورت دوره‌ای انجام شد که پس از برگزاری 40 مسابقه تیم امید عالی‌حرفه‌ای بابک و جام عسل راهی دیدار فینال شدند و در نهایت این تیم عالی‌حرفه‌ای بود که توانست جام عسل را با شکست 4 بر 2 بدرقه کند و به مقام قهرمانی دست یابد.

تیم عالی‌حرفه‌ای بابک به سرمربیگری "محسن سخن‌سنج" در این مسابقات در حالی 21 گل وارد دروازه حریفان خود کرد که تنها 4گل از خط دروازه خودشان گذشت، به این ترتیب تیم "عالی‌حرفه‌ای بابک خراسان" نماینده استان در لیگ امیدهای کشور خواهد بود.

در این تیم؛ پوریا نیکو مرام "کاپیتان"،هادی چزگی، مهدی مرادیان، مرتضی صالح‌آبادی، محمد مومن، علی مقصودی، امیرمحمد پورحسن، نوید قلندری، علی یعقوبی، حجت حق‌وردی، احسان چالاک، امیرحسین صدقی، رضاسالاری، مجید محمدی، علی خیر ماهی، حسن علیمردانی، کیان اتابکی ‌نیا، علی زمانی، وحید حسینی، ابوالفضل شیرخانی، مجید شرف‌خانزاده، علی بهلولی، اصلان جلالیان، حسین کامل، علی خدادادی و سجاد عزیزی بازی می‌کردند.

حمید اتابکی‌نیا سرپرست، علی ابراهیمیان، مهدی خیرزاده کمک مربیان تیم، محمد یعقوبی پزشک و ماساژور این تیم بودند و مهدی مروج نیز رئیس هیئت مدیره باشگاه است.