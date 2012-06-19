به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش نیت ظهر شنبه در مراسم افتتاح کانون های کمیته امداد امام خمینی (ره) که با حضور حجت الاسلام علی عادل پور امام جمعه شهر الوند در محل سالن کوثر قزوین برگزار شد اظهارداشت: افتتاح کانون های تابستانی کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور ساماندهی اوقات فراغت و بهره مندی دانش آموزان تحت حمایت از کلاس های تابستانی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه دو هزار دانش آموز در استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند یادآورشد: 501 دانشجوی بومی و غیر بومی تحت پوشش کمیته امداد در استان مشغول به تحصیل هستند که از تحصیلات و خدمات رفاهی تحصیلی این نهاد استفاده می کنند.

خوش نیت تصریح کرد: در حال حاضر 612 دانش آموز در مقطع ابتدایی، 588 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 800 نفر در مقطع دبیرستان تخت پوشش این نهاد قرار دارند.

وی بیان کرد: علارغم ضعیف بودن توان مالی دانش آموزان کمیته امداد خوشبختانه این افراد از بنیه علمی و تحصیلات بالایی برخوردار هستند به طوری که با پذیرش 20 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد در دانشگاههای کشور در این زمینه رتبه های اول تا سوم را کسب کرده ایم.

خوش نیت عنوان کرد: 40 نفر از دانش آموزان این نهاد حافظ کل قرآن کریم هستند و در سال گذشته با تشکیل کلاس های دینی و عقیدتی زمینه آموزش نوجوانان و جوانان با مسائل مذهبی فراهم شد.

اختصاص 80 میلیون ریال اعتبار برای کلاس های تابستانی

این مسئول یادآورشد: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان در سال جاری 80 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است که در طرح تشکیل کلاس های فرهنگی، هنری، عقیدتی و ورزشی هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته نیز با برگزاری کلاسهای عقیدتی، نقاشی، کامپیوتر، طراحی، ایدئولوژیک و خوشنویسی نسبت به پر بار کردن اوقات دانش آموزان در تعطیلات تابستانی اقدام شد.

خوش نیت همچنین اظهارداشت: در سال گذشته 600 نفر از کانون های فعال ادارات از جمله کانونهای شهرداری ها، سازمان ملی جوانان و فنی و حرفه ای استفاده کردند و اعزام دانش آموزان به اردوهای یک روزه به استان های مازندران، گلستان، گرگان، تهران و خراسان رضوی از دیگر برنامه های فرهنگی و تفریحی کمیته امداد در سال گذشته است.

وی گفت: امسال در کانون های فرهنگی برنامه های متنوعی پیش بینی شده است و برای دانش آموزانی که به طور منظم و فعال در این کلاسها شرکت کنند جوائز ویژه ای اهدا خواهد شد.

خوش نیت اظهارداشت تاکنون 450 نفر از دانش آموزان برای شرکت در کلاسهای تابستانی کمیته امداد ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام علی عادل پور امام جمعه الوند نیز با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای تعطیلات تابستانی دانش آموزان یادآورشد: غنی سازی اوقات فراغت در سه ماهه تابستان از کارهای فرهنگی بسیار تاثیر گذار و ارزشمندی است که می تواند ضمن جلوگیری از بطالت و از دست رفتن فرصت ها زمینه افزایش توان علمی و عقیدتی کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کرده و به تقویت روحیه نشاط و شادابی آنها کمک کند.