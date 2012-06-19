عباس زعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و پوریا عمرانی، تیم ملی را که با چهاربازیکن عازم این رقابتها است، همراهی خواهند کرد.

سرپرست تیم اعزامی ایران به رقابتهای جهانی مراکش به بخت زیاد مازندرانیها برای کسب عنوان در این رقابت ها اشاره کرد و گفت: با توجه به آمادگی فراوان نفرات اعزامی استان ، امیدوار به کسب مدال توسط ورزشکاران مازندران هستیم.

زعفری ادامه داد: کسب سهمیه حضور در رقابت های المپیک 2012 لندن توسط نوشاد عالمیان، بزرگ ترین افتخار هیات پینگ پنگ مازندران در سال گذشته بود که موجب ترقی بیش از پیش جایگاه این هیات ورزشی شد.

وی گفت: رشد و توسعه زیرساخت های این ورزش و احداث مکان های تخصصی برای علاقمندان این رشته ، در دستور کار هیئت تنیس روی میز مازندران قرار دارد.

رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران ، کسب سهمیه حضور در المپیک توسط نوشاد عالمیان را عامل موثری در افزایش انگیزه میان پینگ پنگ بازان مازندران دانست و گفت: با فراهم کردن امکانات بیشتر تلاش خواهیم کرد افتخارات تنیس روی میز استان در رقابت های معتبر جهانی و بین المللی را افزایش دهیم.

