به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته صنایع تبدیلی، کشاورزی و دامپروری استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی با اعلام اینکه روزانه 50 هزار تن ماهی سردآبی و گرمابی در استان تولید می شود افزود: این استان تنها ظرفیت بسته بندی چهار هزار تن را دارد.

وی ادامه داد: مابقی ظرفیت تولیدی استان به صورت خام در بازارهای فروش عرضه می شود.

اصغری به مشکلات واحدهای تولید آبزی پروری در استان اشاره کرد و افزود: عدم وجود نقدینگی، نبود ظرفیت لازم برای بسته بندی این محصول و اولویت قرار ندادن واحدهای صنعتی از چاش های پیش روی این صنعت است.

اصغری افزود: اداره شیلات استان انتظار دارد اولویت بندی واحدهای صنعتی در استان باید تخصصی تر شود.

وی افزود: سرانه مصرف آبزیان در استان 12 کیلوگرم است که این مقدار در طول سه ماه توزیع می شود.

