ضرورت تحقيق



ايران مدتها است كه يكي از اهداف اصلي جهاني‌شدن در نظر گرفته مي‌شود. اهميت نفوذ كامل در ايران، صرف‌نظر از موقعيت جغرافيايي و اقتصادي آن، از دو جهت ديگر نيز قابل توجه است: ازيك‌سو ايران ضمن برخورداري از تاريخ و تمدن غني با پيشينه چند‌هزارساله يكي از اركان اصلي فرهنگ و انديشه شرقي و نيز پايگاه اصلي تشيع و يا به‌عبارتي كانون عقلانيت اسلامي به شمار مي‌رود؛ ازديگرسو، انقلاب اسلامي ايران يكي از قدرتمندترين رقباي روند جهاني‌شدن و منشا اصلي مقاومت اسلامي در برابر آن مي‌باشد. بنابراين فتح ايران در نگاه طراحان جهاني‌سازي، درواقع فتح همزمان شرق و جهان اسلام قلمداد مي‌گردد. گرچه درحال‌حاضر تاثيرپذيري كشورمان از امواج جهاني‌شدن را نمي‌توان انكار كرد اما بااين‌وجود مقاومت مردم ايران در برابر اين امواج نيز كه در پرتوي پيروزي انقلاب اسلامي تقويت گرديد، ستودني است. اما به قول معروف، خطر پشت در خانه است و تهديدي جدي ناشي از عزم جهاني‌شدن براي درهم‌شكستن مقاومت مردم ايران، كاملا احساس مي‌شود. جهت برخورد و رويارويي صحيح و منطقي با جهاني‌شدن، سردادن شعار و سپردن امور به دست مديران بي‌‌بهره از علم و دانش روز كارايي نخواهد داشت. بلكه بايد عرصه به دست محققان توانا و مستقل سپرده شود تا مسير و سازوكار حضور فعالانه در صحنه مقاومت در برابر پروژه جهاني‌سازي را به‌درستي براي مردم ايران تبيين كنند.



در اين رابطه، ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه غرق‌شدن در مطالعات انتزاعي، ما را از مواجهه عملياتي با جهاني‌شدن باز مي‌دارد؛ لذا پيشنهاد مي‌شود ضمن دست‌يابي به يك جمعبندي استوار و معتدل از مباحث تئوريك، از توقف در مطالعات كم خاصيت، اجتناب گردد.



پيشينه تحقيق



شايد عجيب به‌نظر برسد كه با مروري بر آثار علمي منتشره در كشور، حدود نوددرصد از آثار مزبور را ترجمه و ده‌درصد را تاليف تشكيل مي‌دهد. موضع انفعال از سوي كشورهايي مانند ايران، تا آنجا پيش مي‌رود كه «جهاني‌شدن» را تنها خود غربي‌ها براي ما تحليل مي‌كنند و درك جهاني‌شدن فقط با عينك غربي براي متفكران كشور ميسور است. گذشته از اين معضل فكري كه البته درباره ساير موضوعات نيز قابل ملاحظه است، از ده‌درصد تاليفي كه از سوي پژوهشگران ايراني منتشر شده، اكثر آنها مطالعات نظري و مرور و تبيين ديدگاههاي غربي درباره جهاني‌شدن است؛ چنانكه نگارنده با صرف ساعتها وقت براي جستجوي منابع، به هيچ اثر درخوري با رويكرد استراتژيك درباره رابطه ايران و جهاني‌شدن مواجه نشد. لذا به نظر مي‌رسد، با لحاظ بي‌پيشينگي تحقيق مورد نظر، آغاز مطالعات در اين موضوع از اولويت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

اهداف تحقيق



1ــ شناخت ماهيت، مولفه‌ها، مباني نظري، پيشينه تاريخي و اجتماعي و فرايند تحقق جهاني‌شدن؛ 2ــ بررسي و مطالعه نسبت ميان اسلام و جهاني‌شدن؛ 3ــ مشخص‌كردن چالشهاي فكري و ساختاري موجود و آتي فراروي كشور در مسير فرايند تحقق جهاني‌شدن (آسيب ‌شناسي)؛ 4ــ شناخت ظرفيتها و تواناييهاي بالقوه و بالفعل كشورمان جهت مواجهه پيشتازانه با جهاني‌شدن (به‌دست‌گيري ابتكار عمل)؛ 5 ــ شناسايي راهها و اقتضائات ايجاد بستر مناسب، جهت شكل‌گيري «جبهه خودجوش» مقابله با جهاني‌شدن؛ 6 ــ معرفي لوازم و راههاي برقراري رابطه و مفاهمه ميان ايران و جهاني‌شدن .

سياست‌هاي تحقيق



1ــ تلاش براي شكل‌گيري توافق‌نظر نسبي درباره ماهيت و مولفه‌هاي جهاني‌شدن در ميان نخبگان؛ 2ــ حركت به سمت ايجاد ادبيات و راهكارهاي مشترك (نسبي و حداكثري) در مواجهه علمي نخبگان با جهاني‌شدن؛ 3ــ سعي در اتخاذ مواضع علميِ مبتني بر روش‌شناسي هر رشته (مستقل از مواضع جناحهاي سياسي يا يك نوع تفكر خاص در كشور)؛ 4ــ اتكا به پژوهشهاي متقن و ممتاز علمي در مباحث بنيادين و تمركز بر پژوهشهاي راهبردي؛ 5 ــ اهتمام به استفاده از تجارب و دستاوردهاي ساير كشورهاي مخالف روند جهاني‌شدن در مواجهه با آن؛ 6 ــ توجه به كلان‌نگري و ايجاد جريان و جبهه فراگير؛ 7ــ عنايت به سازواربيني و پيوسته‌نگري اجزاء مختلف تحقيق (به‌ويژه ميان مباني، راهبردها، راهكارها و برنامه) .

چشم‌انداز تحقيق



1ــ شفاف‌ سازي مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران در موضوع جهاني‌شدن؛ 2ــ تصميم‌سازي (ايجاد زمينه قانونگذاري) براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير مراجع درخصوص مواجهه كشور با جهاني‌شدن؛ 3ــ ترسيم ساختار كلان برنامه ملي و درازمدت در بخش فرهنگي با انگيزه امكان تهيه يك برنامه واقع‌بينانه و كارآمد .



مخاطبان تحقيق: كارشناسان عالي، اعضاء مراجع تصميم‌گيري و مسئولان نظام (با فرض متخصص‌بودن آنان).



نوع تحقيق : بنيادي و راهبردي .



زمينه تحقيق: ميان‌رشته‌اي.



روش تحقيق: كتابخانه‌اي و پيماشي .



رويكرد تحقيق: توصيف، تحليل و نقد در بخش بنيادي و همچنين نظريه‌پردازي در بخش راهبردي.



شيوه نگارش متن حاصل تحقيق: دائرةالمعارفي (فشرده، تخصصي، پراستناد).



شيوه اجراي تحقيق: گروهي (به لحاظ ميان‌رشته‌اي‌بودن اعضاء گروه؛ داراي كارشناساني در فلسفه، الهيات، تاريخ ــ ايران و غرب ــ ، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، روابط بين‌الملل و مديريت استراتژيك) .

پرسشهاي اصلي



1ــ پرسش درباره ماهيت و پشت‌پرده جهاني‌شدن؛ 2ــ ميزان و توانايي نفوذ و سرعت جهاني‌شدن؛ 3ــ موضع جمهوري اسلامي ايران درباره جهاني‌شدن؛ 4ــ جهاني‌شدن و چالشهاي موجود و فراروي كشور؛ 5 ــ ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل براي مواجهه با جهاني‌شدن؛ 6 ــ استراتژيهاي قدرتمند براي مواجهه فعالانه با جهاني‌شدن؛ 7ــ مختصات برنامه ملي جهاني‌شدن .

فرضيه‌ها



1ــ جهاني‌شدن مولود مدرنيسم است و در حال حاضر به‌عنوان يك پروژه از سوي غرب دنبال مي‌شود؛ 2ــ جمهوري اسلامي ايران براساس انديشه اسلام، اهداف و آرمانهاي انقلاب و قانون اساسي با روند تحميلي جهاني‌شدن مخالف است و آن را براي خود از جهت فرهنگي، سياسي و اقتصادي يك تهديد بزرگ مي‌داند؛ 3ــ جهاني‌شدن، سه چالش اساسي براي ايران ايجاد خواهد كرد: تضعيف فرهنگ و هويت ملي، كاهش استقلال و اقتدار ملي و نابودي اقتصاد ملي؛ 4ــ جمهوري اسلامي ايران برخلاف بسياري از كشورها در پرتوي داراييهاي فرهنگي و ثروتهاي ملي خود، از قدرت بالقوه مواجهه فعالانه با جهاني‌شدن برخوردار است؛ 5 ــ رسيدن به سطح و درجه رقابت با كشورهاي توسعه‌يافته به‌ويژه در حوزه اقتصادي و نيز تقويت فرهنگ بومي، مهمترين و كارآمدترين استراتژي رفع تهديدات با جهاني‌شدن مي‌باشد و در اين بين توليد علم و نظريه‌پردازي از اولويت خاص برخوردار است؛ 6 ــ يك برنامه‌ ملي مي‌تواند ضمن مشاركت‌دادن تمامي اقشار مردم در مواجهه منطقي با جهاني‌شدن، كشور را تدريجا در برابر مخاطرات جهاني‌شدن ايمن و مصون سازد.

ساختار تحقيق



مقدمه: (ضرورت، اهداف و روش تحقيق)



فصل اول: مباني نظري

ـــ چيستي جهاني‌شدن (پروسه يا پروژه‌بودن جهاني‌شدن)

ـــ پيشينه تاريخي (در غرب، جهان اسلام و ايران)

ـــ اركان و بنيادهاي جهاني‌شدن

ـــ مدرنيسم و جهاني‌شدن؛ اومانيسم، سكولاريسم، سيانتيسم، دموكراسي، ليبراليسم و نظام سرمايه‌داري، پلوراليسم



فصل دوم: نسبت ميان اسلام و جهاني‌شدن

ـــ اسلام حداقلي و جهاني‌شدن

ـــ اسلام حداكثري و جهاني‌شدن

ـــ رابطه آرمان جهاني‌گرايي اسلامي و جهاني‌شدن

ـــ الگوي جامعه‌ جهاني مطلوب از نگاه اسلام (از نگاه قرآن و روايات)



فصل سوم: برآورد كمي و كيفي از قدرت نفوذ، تاثير و سرعت جهاني‌شدن

ـــ رهبري جهاني‌شدن

ـــ كارنامه جهاني‌شدن در نيم‌قرن اخير

ـــ چالشهاي موجود و فراروي جهاني‌شدن

ـــ مروري بر استراتژيهاي اروپا و امريكا درباره جهاني‌شدن در ربع قرن آينده



فصل چهارم: تهديدها و چالشهاي موجود و فراروي كشور (همراه با گمانه‌زني‌ درباره ربع قرن آينده ايران در صورت ادامه روند فعلي)



فصل پنجم: استطاعتها و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل كشور در مواجهه با جهاني‌شدن



فصل ششم: راهكارهاي مواجهه كشور با جهاني‌شدن (اعم از ايجابي و سلبي)



فصل هفتم: ترسيم ساختار برنامه ملي

رسالت، اهداف، سياستهاي كلي، چشم‌انداز، سياستهاي راهبردي، سرفصلهاي برنامه، روشهاي عملياتي، سازمان عمليات، تاكتيكها، نيروي انساني، منابع پشتوانه طرح (مادي و معنوي)، سيستم كنترل و نظارت، سيستم بازخوردسنجي.

نگاهي تفصيلي به پرسشها و فرضيه‌هاي تحقيق



الف‌ـ ماهيت جهاني‌شدن : 1ــ جهاني‌شدن يك وضعيت يا پديده نوظهور نيست، بلكه روندي است كه به مدت طولاني جريان داشته است. درواقع از زماني‌كه نظام سرمايه‌داري به‌عنوان يك شكل قابل دوامِ جامعه‌ انساني، پا به جهان گذارد؛ به قول پل سوئيزي: «سرمايه‌داري در بطني‌ترين كنه و ذات خود، چه از لحاظ دروني و چه از جهت بيروني، يك نظام گسترش‌يابنده است. هنگامي‌كه اين نظام ريشه دوانيد، هم رشد مي‌كند و هم به اطراف خود گسترش مي‌يابد».



بايد توجه داشت، سرمايه‌داري از نخستين روزهاي پيدايش آن تاكنون، تنها با گسترش خويش در فضاي غيرسرمايه‌داريِ پيرامون خود، زندگي كرده است و تنها از همين طريق مي‌تواند زندگي كند و لذا جهاني‌شدن از خصوصيات ذاتي روند انباشت سرمايه‌ محسوب مي‌شود. بر اين اساس، اگر بپذيريم كه جهاني‌شدن تا مقطعي از تاريخ يك پروسه قلمداد مي‌شود، لااقل از سده اخير به بعد، بايد به آن با چشم پروژه نگاه كرد؛ چراكه جهاني‌شدن در اين مقطع يك برنامه طراحي‌شده براي پيشبرد اهداف كشورهاي غربي محسوب مي‌شود و اراده‌اي در حال مديريت آن در جهان مي‌باشد؛ هرچند اين پروژه فرايند تكاملي خود را تدريجا طي كرده است.



2ــ سرمايه‌داري گرچه خود محصول و زاييده مدرنيسم است، ولي امروز به قوه محركه آن تبديل شده است. مدرنيسم را نبايد براساس مفهوم لغوي آن، يعني تجددگرايي، درك نمود؛ چراكه مدرنيسم مفهومي است با بار معنايي خاص كه در يك بستر تاريخي ويژه تدريجا شكل‌يافته و فربه گرديده است. اومانيسم، سكولاريسم، سيانتيسم، دموكراسي نو، ليبراليسم، كاپيتاليسم و پلوراليسم از اركان اصلي مدرنيسم قلمداد مي‌شوند، به‌طوري‌كه مدرنيسم بدون لحاظ هريك از اركان مزبور نمي‌تواند به ماهيت اصلي خود نزديك شود (تنيدگي و ترابط اركان و لزوم سازواربيني آن‌ها). همچنين ساده‌انگاري است اگر ظهور پست‌مدرنيسم را چيزي جز روند تكاملي مدرنيسم تفسير كرد. براين اساس براي تحقق جهاني‌شدن، كه عمدتا با اهداف اقتصادي پيشروي مي‌كند، بايد ابتدا يك بستر انديشه‌اي، فرهنگي و سياسي ايجاد گردد. بايد توجه داشت كه تنها در چنين بستري امكان تعقيب اهداف اقتصاديِ نظام سرمايه‌داري متصور خواهد بود. هرچند اين امر، نقشِ مادرگونه مدرنيسم براي جهاني‌شدن را انكار نمي‌كند.



ب‌ــ جهان اسلام و جهاني‌شدن: 1ــ هر فضايي از جهان كه امكان پيشبرد اهداف سرمايه‌داري در آن متصور باشد در معرض جهاني‌شدن است. در اين ميان، جهان اسلام به دو جهت عمده از اهميت خاصي براي جهاني‌شدن برخوردار است : الف‌ــ تضاد جهان‌بيني اسلامي با مدرنيسم و تهديدزايي انديشه اسلامي براي آن ؛ ب‌ــ پتانسيل بي‌نظير اقتصادي موجود در جهان اسلام و به‌ويژه منطقه خاورميانه.



2ــ بايد توجه داشت كه جهان اسلام و كشور ما، با جهاني‌شدن فاصله‌اي ندارد، بلكه لااقل بيش از نيم ‌قرن در محيط جهاني‌شدنِ حداقلي تنفس كرده است. در اين ميان، غرب تا درصد قابل‌توجهي در ايجاد بستر فكري، فرهنگي و سياسي (مدرنيزاسيون) در جهان اسلام كامياب بوده است و به همين ميزان نظام سرمايه‌داري اهداف خود را در جهان اسلام دنبال مي‌كند. ولي اين ميزان از موفقيت با لحاظ تهديد بالقوه و بالفعل اسلام براي مدرنيسم، غرب را از استمرار فشار بر جهان اسلام در جهت تسليم كامل در برابر جهاني‌شدن باز نمي‌دارد. البته نبايد مقاومت جهان اسلام در برابر جهاني‌شدن را منكر شد ولي اين مقاومت قبل از پيروزي انقلاب اسلامي درهم شكسته بود.



3ــ پيروزي انقلاب اسلامي و گسترش آثار آن در جهان، بزرگترين تهديد براي مدرنيسم به شمار مي‌آيد. انقلاب اسلامي موفق شد تغيير قابل‌توجهي در مسير يا لااقل سرعت جهاني‌شدن ايجاد نمايد؛ لذا مقابله غرب با انقلاب اسلامي به مثابه برداشتن يك مانع قابل‌توجه از مسير جهاني‌شدن در جهان به شمار مي‌رود.



ج‌ ـ اسلام و ميل به جهاني‌شدن : 1ــ هيچ قرابتي ميان جهاني‌شدن به معناي مصطلح آن (globalization) و آرمان جهاني‌گرايي اسلامي وجود ندارد و خلط اين‌ دو با يكديگر، پاردوكسيكال خواهد بود؛ چراكه ماهيت و مباني فكري آنها كاملا متفاوت و بلكه متضاد است.



2ــ استفاده از تكنولوژي مدرن براي انتقال پيام اسلامي، تنها زماني ــ با تسامح ــ مفهوم «فرصت» را به همراه خواهد داشت كه پيام اسلامي از قدرت رقابت با فرهنگ مسلط برخوردار باشد، هرچند اين رقابت با جهان‌بيني و خط‌مشي متفاوت صورت گيرد.



دــ جهاني‌شدن، فرصت يا تهديد؟ 1ــ در جهاني‌شدن، ظاهرا ميدان رقابت آزاد وجود دارد؛ ولي پرسش اينجاست كه در اين ميدان چه كشورهايي قدرت بازيگري پيدا خواهند كرد؟ نبايد از اين نكته غافل بود كه اغلب كشورهاي در حال توسعه در ميدان جهاني‌شدن تنها نقش تماشاگري را خواهند داشت كه فقط زمين خود را براي بازي در اختيار تيمهاي بازيگر قرار مي‌دهد. دليل اين امر كاملا روشن است. فاصله اقتصادي (و سرمايه‌اي) ازيك‌سو و برخورداري از قدرت علمي و تكنولوژيكي ضعيف ازديگرسو، كشورهاي در حال توسعه را به تماشاگر محض تبديل نموده است. با اين توجه كه در فضاي جهاني‌شدن، كشورهاي در حال توسعه، بهتر است همواره توسعه‌نيافته باقي بمانند و لذا امكان رسيدن كشورهاي در حال توسعه به سطح رقابت، بسيار دشوار و پيچيده خواهد بود. بر اين اساس بايد گفت در خوش‌بينانه‌ترين نگاه، تنها بيست‌درصد از جمعيت جهاني از فوايد جهاني‌شدن بهره‌مند خواهند شد و هشتاددرصد مابقي همواره سكوي ترقي كشورهاي توسعه‌يافته به شمار خواهند رفت.



2ــ جهاني‌شدن براي كشورهاي درحال‌توسعه عمدتا تهديدآميز است و تصور وجود فرصت در ميدان جهاني‌شدن براي كشورهاي مزبور چندان واقع‌بينانه نيست. نبايد استفاده از ته‌مانده علم و تكنولوژي غربي در اين كشورها و يا تلاش براي زنده‌ماندن را فرصت تلقي كرد بلكه اين قبيل فعاليتها، تلاشهايي است كه فقط به مفهوم «خروج از بحران» قابل توجه مي‌باشد.



3ــ فرصت براي كشورهاي درحال‌توسعه، تنها از زمان رسيدن به سطح رقابت و بازيگري معنا مي‌يابد. به هر ميزان كه اين كشورها از قدرت بازيگري برخوردار شوند، مي‌توانند به جهاني‌شدن به چشم يك فرصت نگاه كنند؛ هرچند حركت فعالانه در مسير جهاني‌شدن براي كشورهاي اسلامي نبايد نقطه مطلوب تلقي شود.



هـ ــ تهديدات جهاني‌شدن: در اين زمينه ذكر چند نكته خالي از فايده نخواهد بود : 1ــ تكنولوژي مدرن حامل فرهنگ و پيام فرهنگي خاصي مي‌باشد و نمي‌توان آثار فرهنگي بهره‌مندي از تكنولوژي مدرن را ناديده گرفت؛ 2ــ اديان و خرده‌فرهنگها در فضاي جهاني‌شدن كه خون سرمايه‌داري در فضاي آن جاري است، توان تنفس ندارند و تدريجا به يك امر مقدسِ تاريخي تبديل خواهند شد؛ 3ــ فرهنگ در اينجا به معناي كلي لحاظ شده و عبارت است از: مجموعه سازوار آداب، رسوم و سنت، دين (تشيع)، هنر، انديشه، آموزش، پژوهش، تربيت؛ 4ــ نبايد در بررسيهاي خود، تاثيرات فرهنگي ناشي از تحولات اقتصادي و سياسي را ناديده گرفت ؛ 5 ــ مجموعه تهديدها به شرح زير قابل تقسيم مي‌باشند: الف : برحسب حوزه و شاخه‌هاي فرهنگ، ب : ثابت و متغيربودن، ج: مستقيم و غيرمستقيم‌بودن، د: قابل‌ پيش‌بيني و غيرقابل پيش‌بيني‌بودن، هـ : آشكار و پنهان‌بودن، و: درجه يك، دو و سه؛ بر حسب اهميت و آثار، ز : درونْ‌ساز و برونْ‌ساز‌بودن .