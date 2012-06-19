به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین نامه که سال جاری توسط محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان به تصویب رسیده اعلام شد با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، آیین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی به گونه ای مورد بازنگری قرار گرفته که مراکز آموزش عالی غیردولتی را نیز در بر می گیرد.

بر این اساس، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی بهداشت و روان دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی در چارچوب این آیین نامه تشکیل می شود.

مطابق با آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مرکز مشاوره دانشجویی هر موسسه زیرنظر مستقیم معاون دانشجویی موسسه تشکیل می شود.

در صورت نیاز، شعبه مرکز مشاوره دانشجویی موسسه در دانشکده ها یا خوابگاهها تشکیل می شود که وظیفه سیاستگزاری، برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی عملکرد این شعبه ها به عهده مرکز مشاوره دانشجویی موسسه است.

این آیین نامه که به تصویب رئیس سازمان امور دانشجویان در سال جاری رسیده، برای طرح و تصویب در هیأت امنا دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی ابلاغ شد که جایگزین آیین نامه های قبلی می شود.