سعید بیابانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از تجدید چاپ مجموعه شعر «نامه‌های کوفی» خبر داد و گفت: این کتاب با تغییراتی از سوی من که البته جزئی است برای تجدید چاپ به ناشر تحویل داده شده است.

وی افزود: متن شعرها و نیز ترتیب حضور آنها در کتاب دچار تغییر نشده است اما در بخش نامه‌های کوفی کتاب دو شعر تکراری منتشر شده بود که یکی از آنها حذف شد و در کنار آن صفحه‌بندی کتاب نیز با تغییرات مختصری روبرو خواهد شد.

بیابانکی ادامه داد: تعداد محدودی از شعرها هم دارای پانویس شده است. البته من چندان اعتقادی به پانویس زدن به شعر نیستم و صحبت‌هایی هم که در این زمینه در نشست نقد کتاب من مطرح شد نظر دوستان بوده است و صرفا یک پیشنهاد که من خیلی به آن اعتقادی ندارم.

این شاعر افزود: «نامه‌های کوفی» در چاپ جدید خود با طرح جلد جدید ارائه خواهد شد؛ چراکه دوستان انتشارات معتقد بودند که طرح کنونی از فاصله دور برای دیده شدن عنوان کتاب ایجاد اشکال می‌کند.

وی تاکید کرد: از سوی من اصلاحات کتاب صورت پذیرفته است اما زمان انتشار چاپ دوم کتاب بستگی به نظر ناشر دارد.

«نامه‌های کوفی» مجموعه‌ای از شعرهای کلاسیک و سپید سعید بیابانکی با موضوعات اجتماعی و نیز عاشورایی است که همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد و چاپ نخست از آن نیز به اتمام رسیده است.