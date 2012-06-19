محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هیئت در رشته های مختلف و متنوع ورزشی دارای ورزشکاران بسیار خوبی است که در عرصه رقابت های داخلی و برون مرزی افتخارات زیادی را برای ورزش قم به ارمغان آورده اند.



تلاش برای روی آوردن قشر معلول به سمت ورزش همگانی



وی تصریح کرد: با این رسالت اصلی خود را ایجاد فضا و امکانات مناسب و همچنین ارائه تسهیلات موجود برای روی آوردن جانبازان عزیز و همچنین قشر معلول به سمت ورزش همگانی قرار داده ایم اما در ورزش قهرمانی نیز فعالیت گسترده ای ایجاد شده است.



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم با تاکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، عنوان داشت: این مهم یک شعار نیست بلکه عزیزانی که با معلولیت مواجه هستند کافی است که سری به این هیئت و تیم ها و رشته های فعال ورزشی ما بزنند تا مفهوم آن را کاملا درک کنند.



وی یاد آور شد: هیئت ورزش های جانبازان و معلولین در حال حاضر در چندین رشته ورزشی اعم از والیبال نشسته، تنیس با ویلچر، دو و میدانی، شنا و بسکتبال با ویلچر در رقابت های قهرمانی کشور و همچنین لیگ های باشگاه های کشور دارای نمایندگان پرقدرتی است.



پیروزمنش بیان کرد: در دو سال اخیر تیم های دو رشته ورزشی جذاب و پرطرفدار این هیئت یعنی بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته جانبازان و معلولین قم توانسته اند با کسب بهترین نتایج قم را در لیگ های برتر این دو رشته صاحب نماینده کنند.



قم در لیگ برتر والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر نماینده هایی پرقدرت خواهد داشت



وی اظهار داشت: این مهم برای ورزش جانبازان و معلولین قم بسیار حائز اهمیت است و خوشحالیم از اینکه هیئت ورزش های جانبازان و معلولین قم یکی از هیئت های موفق کشور در بحث ورزش همگانی و قهرمانی قشر جانباز و معلول است.



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم در ادامه با اشاره به حضور تیم والیبال نشسته قم در مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور، اضافه کرد: بعد از قهرمانی ارزشمندی که تیم جامعه نیکو تلاش قم در لیگ دسته اول سال گذشته داشت، امسال قم در لیگ برتر والیبال نشسته همچون لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نماینده ای پرقدرت خواهد داشت.



گفتنی است: تیم والیبال نشسته قم بهمن ماه سال 90 با ترکیب امیرحسین آقایی، حسن حسینلو، سعید اویسی، علی کاشانی راد، محمدحسین حسینی دین آباد، مرتضی جعفری، عباس کشتکار، مهرداد فلاح، خلیل یزدانی از والیبالیست های توانمند قمی و همچنین حیدر مولایی، صادق جلایی و حجت قهرمانی از تهران، مجتبی حیدری از مرکزی، محمد احمدی و اصغر حسنوند از لرستان در لیگ دسته اول به مقام قهرمانی دست یافت و راهی لیگ برتر شد در حالی که محسن براتی به عنوان سرمربی، حمید سلیمانی زاده به عنوان مربی و ساسان طاهری به عنوان سرپرست در این تیم حضور داشتند.