به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سندگل در گردهمایی صید و صیادی شهرستان چابهار اظهار داشت: 24 هزار صیاد در منطقه به کار صید و صیادی در آبهای دریای عمان مشغولند که باید با مسائل دریانوردی آشنایی کامل داشته و آموزش های لازم را فرا گیرند.

وی گفت: در حال حاضر 384 شناور صیادی در آبهای دریای عمان تردد می کنند و 30 درصد صید کشور را انجام می دهند.

وی ساماندهی سوخت شناورهای صیادی استان در فصل مونسون برای صید به هرمزگان و بهره برداری از بندر بزرگ صیادی زرآباد را از اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته عنوان کرد.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بیان داشت: میزان صید در استان طی سال 90 رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال 89 داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد رشد خوبی در تولید و صید از آبهای دور باشیم.

یعقوب جدگال نماینده مردم شهرستان های چابهار، کنارک و نیکشهر نیز در این گردهمایی افزود: همه ما موظفیم با همدلی و هماهنگی لازم در حل مشکلات و توسعه کمی و کیفی صید و صیادی استان بکوشیم.

سرهنگ منصور روانکار فرمانده پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار نیز در این گردهمایی در خصوص تسلیح و حمایت از شناورهای کلاس لنج که در آبهای دور فعالیت دارند و در معرض خطر دزدان دریایی هستند سخنانی ایراد نمود.

در پایان از 10 نفر از صیادان نمونه سیستان و بلوچستان شامل مروجین، پیشکسوتان، مدیران نمونه صیادی و صیادانی که بیشترین صید ماهی در سال 90 را داشتند، با اهدا لوح و هدایا تقدیر شد.