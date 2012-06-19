به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی متولد اول تیرماه 1350 در مشهد مقدس است. او فوتبال حرفه‌ای را از سال 67 در تیم ابومسلم آغاز کرد، سپس برای خدمت سربازی به فتح تهران رفت.

پس از پایان دوران خدمت، وی به بهمن کرج پیوست و پس از آن به طور قرضی برای حضور درجام باشگاه‌های سیا راهی پرسپولیس شد و به خاطر درخشش در آن جام عنوان بهترین بازیکن آسیا در سال 1996 را به دست آورد.

خداداد پس از حضوری موفق در جام ملت‌های آسیا در سال 96 به همراه کریم باقری و علی دایی به بوندسلیگا رفت و تا سال 2000 در کلن بازی کرد.

او سپس یک فصل در سن خوزه امریکا توپ زد و پس از آن به مدت یک فصل در النصر امارات بازی کرد، خداداد اما تصمیم گرفت به کشورش بازگردد و فوتبالش را در پاس تهران ادامه داد.

عزیزی پس از تیم پاس به آدمیرا واکر اتریش پیوست، اما به دلیل مشکلاتی که با سرمربی و کادر فنی این تیم داشت هرگز در هیچ بازی رسمی این تیم به میدان نرفت.

او این بار به تیم دسته دومی عقاب تهران پیوست و آخرین قرارداد دوارن بازیگری خود را به مدت یک فصل در سال 84 با راه‌آهن امضا کرد و به این ترتیب راه‌آهن آخرین تیمی بود که عزیزی در آن به عنوان بازیکن به میدان رفت.

خداداد عزیزی بعد از اتمام دوران بازیگری به شهر خودش، مشهد بازگشت و به عنوان مشاور مدیرعامل در ابومسلم مشغول فعالیت شد، وی سپس سرمربیگری در تیم‌های ابومسلم‌، پیام و استقلال اهواز را تجربه کرد و مدتی هم به عنوان مدیرفنی بالای سر تیم سیاه‌جامگان مشهد بود.

او فصل قبل نیز از میانه راه جایگزی کاظم غیاثیان در سرمربیگری ابومسلم شد و پس از اینکه نتوانست این تیم را راهی لیگ برتر کند برای فصل آینده با ابومسلمی‌ها به توافق نرسید تا غلامحسین پیروانی جایگزین وی شود.

عزیزی 41ساله هم اکنون برای فصل آینده هیچ پیشنهادی ندارد و در مشهد مشغول استراحت است.

گفتنی است که این بیانیه به مناسبت تولد خداداد عزیزی، زین الدین زیدان و فابیو کاپلو از سوی فدراسوین فوتبال صادر شده است.