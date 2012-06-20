طراحی سامانه ای برای شناسایی یک کانی استراتژیک در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هماتیت فراوان ترین سنگ معدن آهن است و در اثر پدیده تصعید از فرایند آتشفشانی حاصل می شود. مصرف عمده هماتیت برای استخراج آهن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین خاک سرخ آن به صورت رنگدانه قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه هایی از کانی هماتیت

پودر این کانی در صنایع مختلفی چون رنگ سازی و ضد زنگ مصرف کاربردهای فراوانی دارد. با توجه به اهمیت این کانی معدنی پژوهشگران کشور پروژه ای را در زمینه شناسایی و تشخیص این کانی اجرایی کردند.



زینب گلشادی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، هماتیت را یکی از کانی های استراتژیک معرفی کرد و افزود: "هماتیت" یکی از کانسارهای مهم آهن به شمار می رود که نقش مهمی را در اقتصاد و صنعت کشور ایفا می کند.



وی با بیان اینکه پروژه تحقیقاتی در خصوص این کانسار اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: در این پروژه تحقیقاتی به منظور شناخت کانسار استراتژیک هماتیت اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه خودکار تشخیص هماتیت شد.



گلشادی به جزئیات این سامانه اشاره کرد و توضیح داد: این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بهره گیری از روش ابداعی SE اقدام به تشخیص هماتیت می کند.



مجری طرح با تاکید بر اینکه این روش ابداعی از سوی ماهیار سلطانی و سهیل ایوزخانی ابداع شد، اضافه کرد: روش SE یا Soltani and Eyvazkhani Method در سال 1391 ارائه و بر اساس این روش سامانه مذکور طراحی و پیاده سازی شد.



وی به بیان عملکرد سامانه خودکار تشخیص هماتیت پرداخت و یادآور شد: این سامانه با استفاده از رفتار طیفی هماتیت در طول موجهای مختلف و بررسی تشابه الگوهای رفتاری، قابلیت تشخیص هماتیت با سرعت و دقت بسیار بالا را دارد.



گلشادی ادامه داد: روش موسوم به (Soltani and Eyvazkhani) SE به علت ساختار توانمند سیستمی، قابلیت طبقه بندی تصاویر و تشخیص پدیده های مختلف را دارد.







این محقق از کاربردی شدن این سامانه در 2 استان کشور خبر داد و گفت: این سامانه در استانهای یزد و کرمان برای پی جویی هماتیت مورد استفاده قرار گرفت و کارائی، دقت و صحت آن مورد تائید قرار گرفت.