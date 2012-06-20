سایه معضلات اقتصادی بر اخلاق سیاسی جامعه/ نسبت اخلاق سیاسی با منافع ملی

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی(حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست(حوزه عمومی) است به خبرنگار مهر گفت: اخلاق مانند ذهن قابل تفکیک به فردی و اجتماعی است. بنابراین هرفردی می‎تواند به معیارهایی اخلاقی مورد قبول خویش پای‏بند باشد که ممکن است مورد قبول ذهن جمعی قرار نگیرد یا بر عکس، جامعه به لحاظ اخلاقی ویژگی‎هایی را مورد تأیید قرار دهد که مورد پسند یک فرد نباشد ولی آنچه در این میان ملاک است قبول دیدگا‎های جمعی است که پیوسته در طول تاریخ الگوهای اصلی اخلاق رادر جوامع بشری تعیین کرده است.

وی درمورد اینکه چه فرهنگی با بی اخلاقی درسیاست مقابله می‏کند هم اظهارداشت: سیاست را زمانی می‎توان از دایره اخلاق دور دانست که منافع ملی را در زمینه‎های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی و امثال اینها که عناصر وحدت بخش یک جامعه را شکل می‎دهند، نادیده بگیرد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی می‎توان گفت که قرارداد اجتماعی، یعنی پیمانی که میان جامعه و دولت بسته می‎شود سست می‎گردد و به سبب ضعیف شدن اخلاق سیاسی، سررشته‎داری یک کشور به بیراهه می‎‏رود و چون از قرارداد اجتماعی منحرف می‎شود مورد اعتراض طرف دیگر که جامعه است قرار می‎گیرد و افراد جامعه که مطالبات خود را تحقق نایافته می‎یابند به مقابله با مدیریت کلان به صورت‎های مختلف بر می‎آیند که می‎توان از کم‎کاری ، بی تفاوتی‎های عمومی تا خشونت‎های اجتماعی نوسان داشته باشد.

این کارشناس ادبی وفلسفی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه کنونی ما هم اذعان داشت: تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی کشور پیش از آنکه به خلاف آنکه مانند بسیاری از جوامع منوط به شرایط فرهنگی و سیاسی باشد سردر معضلات شدید اقتصادی دارد که بر دیگر امور به شدت سایه افکنده و ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.

بقایی در پایان یادآور شد: چندانکه آرمان‏های ملی و سیاسی با معیارهای مادی تعیین می‏شوند که نمونه فاحش آن، وعده پرداخت وجه از سوی انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان است که به طور رسمی و علنی به چشم‎ها و گوش‎ها کشیده می‎شود و مادیت چندان بر فرهنگ دیرپا و ارزشمند کشور سایه انداخته که قبح اندیشه‎هایی از این دست از فضای کشور رخت بر بسته و راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.