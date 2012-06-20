سایه معضلات اقتصادی بر اخلاق سیاسی جامعه/ نسبت اخلاق سیاسی با منافع ملی

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی(حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست(حوزه عمومی) است به خبرنگار مهر گفت: اخلاق مانند ذهن قابل تفکیک به فردی و اجتماعی است. بنابراین هرفردی میتواند به معیارهایی اخلاقی مورد قبول خویش پایبند باشد که ممکن است مورد قبول ذهن جمعی قرار نگیرد یا بر عکس، جامعه به لحاظ اخلاقی ویژگیهایی را مورد تأیید قرار دهد که مورد پسند یک فرد نباشد ولی آنچه در این میان ملاک است قبول دیدگاهای جمعی است که پیوسته در طول تاریخ الگوهای اصلی اخلاق رادر جوامع بشری تعیین کرده است.
وی درمورد اینکه چه فرهنگی با بی اخلاقی درسیاست مقابله میکند هم اظهارداشت: سیاست را زمانی میتوان از دایره اخلاق دور دانست که منافع ملی را در زمینههای مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی و امثال اینها که عناصر وحدت بخش یک جامعه را شکل میدهند، نادیده بگیرد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی میتوان گفت که قرارداد اجتماعی، یعنی پیمانی که میان جامعه و دولت بسته میشود سست میگردد و به سبب ضعیف شدن اخلاق سیاسی، سررشتهداری یک کشور به بیراهه میرود و چون از قرارداد اجتماعی منحرف میشود مورد اعتراض طرف دیگر که جامعه است قرار میگیرد و افراد جامعه که مطالبات خود را تحقق نایافته مییابند به مقابله با مدیریت کلان به صورتهای مختلف بر میآیند که میتوان از کمکاری ، بی تفاوتیهای عمومی تا خشونتهای اجتماعی نوسان داشته باشد.
این کارشناس ادبی وفلسفی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه کنونی ما هم اذعان داشت: تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی کشور پیش از آنکه به خلاف آنکه مانند بسیاری از جوامع منوط به شرایط فرهنگی و سیاسی باشد سردر معضلات شدید اقتصادی دارد که بر دیگر امور به شدت سایه افکنده و ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.
بقایی در پایان یادآور شد: چندانکه آرمانهای ملی و سیاسی با معیارهای مادی تعیین میشوند که نمونه فاحش آن، وعده پرداخت وجه از سوی انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان است که به طور رسمی و علنی به چشمها و گوشها کشیده میشود و مادیت چندان بر فرهنگ دیرپا و ارزشمند کشور سایه انداخته که قبح اندیشههایی از این دست از فضای کشور رخت بر بسته و راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
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