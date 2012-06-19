به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سبزوارگفت: 80 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و نوسازی شبکه آبرسانی این شهر نیاز است.

هادی برزویی افزود: بخش اعظم این اعتبار برای نوسازی و بهسازی 75 کیلومترشبکه فرسوده آبرسانی سبزوارنیازاست.

وی طول شبکه آبرسانی سبزوار را 500 کیلومتر اعلام کرد و گفت: جنس خاک شهرسبزوار دارای ترکیبی ازگچ و آهک است که این امر فرسودگی شبکه آبرسانی را مضاعف کرده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سبزوارگفت: با اختصاص این اعتبار طی سه سال شبکه فرسوده آبرسانی سبزوار نوسازی می شود.

سفیران کوچک آب در گناباد فعالیت خود را آغاز کردند

سفیران کوچک آب درگناباد برای نخستین بار درکشور فعالیت خود را طی آیینی آغاز کردند.

سفیران کوچک آب از بین کودکان علاقمند مهدکودکهای گناباد که درگام نخست از مهد پانیذ انتخاب شده فعالیت خود را آغازکردند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی گفت: ترویج فرهنگ صرفه جویی و بهینه مصرف کردن ، آموزش مردمی و ارتقاء سطح آگاهی های شهروندان از جمله اهداف کاربردی سفیران آب است.

محمد طاهری روزسه شنبه دراین مراسم اظهارکرد: سیاست راهبردی سفیران آب انتقال ارزش ها با محوریت آب به نسل های دیگراست.

وی اظهارداشت: معتقدیم با فراگیرشدن مولفه های مربوط به آب باید ازسنین کودکی آغازکرد.

6700 فقره اتفاق در شبکه آبرسانی خراسان رضوی به وقوع پیوست

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: براساس داده های آماری شش هزار 732 فقره حوادث و اتفاقات در سالجاری در شبکه آبرسانی شهرهای این استان به وقوع پیوسته است.

جلیل سینی چی اظهارکرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: شکستگی لوله ها، از جمله حوادث و اتفاقات در شبکه آبرسانی شهرهای خراسان رضوی است.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی گفت: بررسیها نشان می دهد که در شهرهای سبزوار، نیشابور، خواف و تایباد به ترتیب بیشترین حوادث در شبکه داشتند.

2000 کنتور معیوب آب درخراسان رضوی تعویض شد

معاون امور مشترکین و درآمد آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: دوهزار کنتور معیوب آب در سال جاری در شهرهای این استان تعویض شده است.

مهدی اخباری اظهارکرد: تعویض این تعداد شمارشگرمعیوب مطابق با رویکرد وزارت نیرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعویض شمارشگرهای آب به صورت رایگان در72 شهر خراسان رضوی انجام شده است گفت: رشتخوار، خلیل آباد و نیشابور به ترتیب بیشترین تعداد تعویض شمارشگرهای معیوب را به خود اختصاص داده است.

مجلس برای سرعت دادن به پروژه های فاضلاب شهرها اعلام آمادگی کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ازآمادگی مجلس برای سرعت دادن به تکمیل پروژه های فاضلاب شهرهای کشور خبرداد.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در نشست بررسی وضعیت پروژه های آب و فاضلاب شهرنیشابور اظهارکرد: منشور کاربردی مجلس دهم تکمیل پروژه های نیمه تمام و سرعت دادن به پروژه های زیرساختی درشهرهای کشوراست.

وی با تقدیراز دست اندرکاران شرکت اب و فاضلاب نیشابوراظهارداشت: مجلس آماده هرگونه همکاری درارتقاء شاخص های شهری نیشابور و شهرهای تابع در بخش آب و فاضلاب است.