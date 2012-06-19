ایران یکسال می تواند در برابر تحریم های یکجانبه نفت و بانک مرکزی مقاومت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل ادلر" که در زمان مدیرکلی محمد البرادعی به همراه وی از تاسیسات اتمی ایران بازدید کرده و در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی درباره فعالیت های هسته ای تهران است در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا آمریکا و اروپا قصدی برای متوقف کردن تحریم های یکجانبه علیه ایران دارند، این مطلب را بیان کرد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران گفت: سیاست های داخلی در ایران بر روند مذاکرات تهران با قدرت های بزرگ سایه انداخته است.

کارشناس مرکز وودرو ویلسون آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی گروه 1+5 برای توقف غنی سازی 20 درصدی در ایران تصریح کرد: اگر ایران سایت فوردو را تعطیل نکرده و غنی سازی 20 درصدی را تعلیق نکند، تحریم های نفت و بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی اجرایی می شود که هر مذاکره ای را در آینده پیچیده تر خواهد کرد.

ادلر با اشاره به ذخایر ارزی ایران که در حدود 100 میلیارد دلار است، گفت: ایران می تواند یک سال در برابر تحریم های یکجانبه نفت و بانک مرکزی مقاومت کند، اما بعد از آن با توجه به واردات 90 میلیارد دلاری قانونی و واردات 20 میلیارد دلاری که به ایران قاچاق می شود، با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد شد.

