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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

مسابقات فوتبال یورو 2012/

"روی هاجسون": وین رونی "پله" انگلستان است

"روی هاجسون": وین رونی "پله" انگلستان است

سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان در آستانه رویارویی با تیم فوتبال اوکراین گفت رونی می‌تواند در این تیم همان نقشی را بازی کند که پله در برزیل بازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلستان امشب در گروه D رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در "دونباس آرنا"ی شهر دونتسک با قضاوت "ویکتور کاسای" مجارستانی با اوکراین دیدار می‌کند. پیروزی و مساوی در این دیدار باعث صعود تیم انگلستان خواهد شد. محرومیت دو جلسه‌ای وین رونی برای این بازی به پایان می‌رسد و مهاجم منچستریونایتد می‌تواند "سه شیرها" را مقابل تیم میزبان همراهی کند.

"روی هاجسون" در این خصوص اظهار داشت: وقتی به سال‌های گذشته و به ویژه پله نگاه کنید، متوجه می‌شوید که قادر بود بهترین عملکرد خود را برای تیم ملی برزیل به نمایش بگذارد و به این تیم کمک کرد تا جام‌های جهانی را بالای سر ببرد. چنانچه رونی هم بتواند بهترین عملکرد خود را برای ما به نمایش بگذارد، می‌توانیم به مراحل بالاتر صعود کنیم.

سرمربی انگلستان افزود: تیم ملی فوتبال انگلستان با حضور وین رونی برای حریفان ترسناک‌تر می‌شود. او یک مهاجم تراز بالای جهانی است و در چشمانش می‌توانید شوق به بازی را ببینید. امیدوارم او تیم فوتبال انگلستان را متفاوت‌تر از گذشته کند.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.

کد مطلب 1630263

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