به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضوان نژاد ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کاشان با بیان اینکه شهرستان کاشان 11 شهید در عرصه مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده، اظهار داشت: در آستانه هفته بزرگداشت مبارزه با مواد مخدر برنامه هایی برگزار می‌شود که از آن جمله می‌توان برپایی نمایشگاه پیشگیری و درمان اعتیاد در کاشان اشاره کرد.

وی افزود: دیدار با خانواده های معظم شهدای مبارزه با مواد مخدر، توزیع پمفلت، لوح فشرده و جزوه های آموزشی از جمله برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کاشان اضافه کرد: نصب بنر با محتوا و پیام‌های آموزشی مرتبط با مواد مخدر، سرکشی از مراکز ترک اعتیاد، برگزاری همایش راه‌های پیشگیری از مواد مخدر، برپایی کارگاه های آموزشی، همایش افراد پاک شده از مواد مخدر و برگزاری همایشها و کارگاه‌های آموزشی پر محتوا برای تبیین زیان‌های مصرف مواد مخدر به ویژه برای جوانان و نوجوانان از دیگر برنامه‌های هفته بزرگداشت مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کاشان است.

وی با توجه به اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده کاشان، از مأموران نیروی انتظامی خواست در برخورد با سوداگران مرگ همچون گذشته با قاطعیت با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه و ضربه مهلک به آنان وارد کنند.

رضوان نژاد با اعلام این خبر که شناسنامه شهدای مبارزه با مواد مخدر در حال تدوین است، بیان داشت: این شناسنامه با هدف گردآوری و انتشار مجموعه ای غنی از وصیت نامه‌ها، تصاویر، افکار و اعتقادات این شهدای والامقام تهیه می‌شود.

وی یادآور شد: شناسنامه شهدای مبارزه با مواد مخدر با همکاری نیروی انتظامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان تدوین می‌شود.