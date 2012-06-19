به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علی مبارکی اظهار داشت: مالیات منبع اصلی درآمد دولت و اهرمی برای تعدیل نوسانات اقتصاد در جامعه، کاهش شکاف های طبقاتی، رشد اقتصادی متوازن، توزیع عادلانه درآمد و حمایت از نقاط کمتر توسعه یافته است.

وی گفت: سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد.

وی افزود: افرادی که درآمد بیشتری کسب می‌ کنند نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده می‌ کنند، بنابراین برای تامین امور مالی جامعه باید سهم بیشتری نیز پرداخت نمایند.

ساماندهی پرونده‌ های مالیاتی در قالب گشت ‌های پستی

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: پروژه‌ بزرگ انطباق واحدهای مالیاتی با گشت ‌های پستی آبان ماه سال گذشته در این اداره کل عملیاتی شد.

حمید شیخ اسدی گفت: با اجرای این طرح برای تمام مودیان مالیاتی با توجه به کدهای پستی آنها پرونده تشکیل شده و مبنای تعیین مالیات قرار می‌ گیرد.

وی با اشاره به چگونگی اجرای این طرح افزود: هر سه یا پنج سال یکبار ادارات پست باید بانک اطلاعاتی خود را بروز کنند که در قالب گشت ‌های پستی تمامی اماکن سرشماری و واحدیابی انجام می ‌شود و به هر واحد یک شناسه یا کد پستی 10 رقمی اختصاص می ‌یابد.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح اطلاعات گشت‌ های پستی با اطلاعات واحدها و اماکن ثبت شده در ادارات امور مالیاتی تطبیق و مقایسه می ‌شود و برای واحدهایی که تاکنون پرونده مالیاتی نداشتند، پرونده تشکیل و مشمول مالیات می‌ شوند.

مدیر کل امو ر مالیاتی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح تطبیق واحدهای مالیاتی با گشت ‌های پستی در تمامی ادارات امور مالیاتی استان انجام شده است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از بزرگترین منافع اجرای این طرح بشمار می‌ رود.

وی همچنین از تجهیز تمامی ادارات امور مالیاتی استان به دستگاه کارتکس (سیستم حضور و غیاب هوشمند) خبر داد و افزود: به جهت نظارت بیشتر و کنترل بر تردد کارکنان و ادارات تابعه از طریق سیستم مرجع اداره کل، دستگاه کارتکس در اداره‌ های امور مالیاتی سیستان و بلوچستان نصب و راه ‌اندازی شد.

وی بیان داشت: با نصب این سیستم در ادارات، اداره کل می‌ تواند نظارت بهتری بر عملکرد واحدهای تابعه داشته و نظم بهتری را در ادارات به منظور پاسخگویی به ارباب رجوع شاهد بود.