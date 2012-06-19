به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان به سخنان رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی با ایشان اشاره داشت و افزود: داشتن اخلاص یکی از نکات ارزشمند و مورد تاکید رهبر انقلاب در دیدار اخیر ایشان با نمایندگان مردم در مجلس نهم بود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم در مجلس به عنوان ناظران خوب بر کارهای دولت یاد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همه دستگاه های اجرایی باید بکوشند با توجه به وظایف خاصی که قانون گذار بر عهده آنها گذاشته موفق عمل کنند.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید قدر خدمت صادقانه به مردم را بدانند و جنبه انتقاد پذیری خود را بالا ببرند و اگر مردم از آنان در جایی انتقاد کردند بی احترامی به خواسته های مردمی نکنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطلع بودن نمایندگان از اعتبارات موجود در کشور، خاطرنشان کرد: نمایندگان از دادن قول های بی مورد که هیچگونه جایگاهی ندارد اجتناب کنند.

رستمیان به بحث ارتباط و تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با مطبوعات و رسانه ها پرداخت و اظهار داشت: روسای ادارات در مطبوعات و خبرگزاری ها باید سهم داشته باشند که متاسفانه امروزه این سهم و جایگاه وجود ندارد.

وی خواستار به روز شدن سایت اطلاع رسانی ادارات شد و افزود: با به روز شدن سایت اطلاع رسانی ادارات مردم بهتر با نحوه عملکرد فعالیت های ادارات آشنا خواهند شد.

وی به تعریف نظام مدیریتی در عصر حاضر پرداخت و اظهار داشت: باید یک تعریف خوب از نظام مدیریتی داشته و به توانمند سازی کارکنان ادارات بهتر از گذشته بپردازیم.

رستمیان اضافه کرد: باید نگاه جدید مدیریتی را در دستگاه های اجرایی حاکم گردد و از فرصت ها نیز به خوبی استفاده و بهره برداری شود.

وی با اشاره به تفویض اختیار به مدیران شهرستانی به عنوان یک تکنیک اداری اظهار داشت: مدیران استانی توجه داشته باشند که دادن اختیارات به مدیران شهرستانی موجب ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در بحث حمایت از طرح ها و پروژه ها، نمایندگان مجلس نقش اول را ایفا می کنند و مدیران از جایگاه نمایندگان در جهت حمایت از طرح و پروژه ها به خوبی استفاده کنند.

وی به شهادت 42 نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی از ابتدای تشکیل مجلس تاکنون اشاره داشت و افزود: شهادت 2 نماینده مجلس از شهرستان دامغان از افتخارات امروز مردم دامغان است که نام و یاد آنان در خانه ملت برای همیشه تاریخ می درخشد.

وی در پایان گفت: باید روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی فعال باشند و به شکایات مردم به خوبی رسیدگی کنند و روابط عمومی ادارات به عنوان بازوان خوبی برای ادارات و موفقیت آن اداره به حساب می آیند.